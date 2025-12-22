Utah Mammoth tog förlängningsseger mot Winnipeg

Utah Mammoth-seger med 4–3 efter förlängning

Clayton Keller avgjorde för Utah Mammoth

Fjärde raka förlusten för Winnipeg

Utah Mammoths väg till seger mot Winnipeg hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Utah Mammoth avgöra till 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Clayton Keller blev matchhjälte för Utah Mammoth med sitt mål blott 13 sekunder in i förlängningen.

Resultatet innebär att Winnipeg nu har fyra förluster i rad.

Colorado nästa för Utah Mammoth

Lawson Crouse gav Utah Mammoth ledningen efter 5.20 efter förarbete av Dylan Guenther och Barrett Hayton.

2–0 kom efter 9.31 genom John-Jason Peterka efter pass från Clayton Keller och Nick Schmaltz.

Efter 3.01 i andra perioden nätade Alexander Kerfoot framspelad av Sean Durzi och Michail Sergatjov och gjorde 3–0.

Winnipegs Kyle Connor gjorde 3–1 efter 11.18 på pass av Mark Scheifele och Gabriel Vilardi.

Kyle Connor såg till att Winnipeg reducerade igen efter 15.23 i tredje perioden på pass av Josh Morrissey och Mark Scheifele.

15.48 in i tredje perioden slog Morgan Barron till framspelad av Tanner Pearson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Utah Mammoth blev Clayton Keller som 13 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

I tabellen innebär det här att Winnipeg nu ligger på sjunde plats i Central division. Utah Mammoth är på fjärde plats i Central division.

När lagen senast möttes vann Utah med 3–2.

Utah Mammoth tar sig an Colorado i nästa match borta onsdag 24 december 03.00. Winnipeg möter Minnesota hemma söndag 28 december 01.00.

Utah Mammoth–Winnipeg 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (5.20) Lawson Crouse (Dylan Guenther, Barrett Hayton), 2–0 (9.31) John-Jason Peterka (Clayton Keller, Nick Schmaltz).

Andra perioden: 3–0 (23.01) Alexander Kerfoot (Sean Durzi, Michail Sergatjov), 3–1 (31.18) Kyle Connor (Mark Scheifele, Gabriel Vilardi).

Tredje perioden: 3–2 (55.23) Kyle Connor (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 3–3 (55.48) Morgan Barron (Tanner Pearson).

Förlängning: 4–3 (60.13) Clayton Keller (Dylan Guenther, Michail Sergatjov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Winnipeg: 1-2-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Colorado Avalanche, borta, 24 december 03.00

Winnipeg: Minnesota Wild, hemma, 28 december 01.00