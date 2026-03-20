Utah Mammoth nollade Vegas – seger med 4–0

Utah Mammoth-seger med 4–0 mot Vegas

Clayton Keller gjorde två mål för Utah Mammoth

Andra raka segern för Utah Mammoth

Utah Mammoth höll nollan när laget vann klart på bortaplan mot Vegas i NHL. Matchen slutade 0–4 (0–3, 0–0, 0–1).

Utah Mammoth stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.20.

Andra perioden blev mållös.

Barrett Hayton gjorde också 0–4 assisterad av Kevin Stenlund efter 19.12 i tredje perioden.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vegas med 11–10 och Utah Mammoth med 15–15 i målskillnad.

Det här betyder att Vegas ligger kvar på tredje plats i Pacific division och Utah Mammoth på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Vegas tar sig an Nashville i nästa match borta lördag 21 mars 19.00. Utah Mammoth möter samma dag 03.00 Anaheim Ducks hemma.

Vegas–Utah Mammoth 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (2.52) Clayton Keller (John Marino, Nate Schmidt), 0–2 (6.05) Clayton Keller (Lawson Crouse, Nick Schmaltz), 0–3 (8.12) Jack McBain (Barrett Hayton, Michail Sergatjov).

Tredje perioden: 0–4 (59.12) Barrett Hayton (Kevin Stenlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-0-3

Utah Mammoth: 2-1-2

