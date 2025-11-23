Utah Mammoth bröt förlustsviten – vann mot NY Rangers

Utah Mammoth segrade – 3–2 mot NY Rangers

Nick Desimone matchvinnare för Utah Mammoth

NY Rangers fjärde raka förlust

Efter fyra förluster i rad för Utah Mammoth i NHL kom en ljusning. Hemma mot NY Rangers kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Vivint Arena slutade 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

I och med detta har NY Rangers fyra förluster i rad.

Vegas nästa för Utah Mammoth

JJ Peterka gav Utah Mammoth ledningen efter 10.08.

Efter 15.21 kvitterade NY Rangers när Vladislav Gavrikov slog till framspelad av Adam Fox och Mika Zibanejad.

NY Rangers gjorde också 1–2 efter 8.09 i andra perioden när Artemij Panarin hittade rätt på pass av Vincent Trocheck och Vladislav Gavrikov.

Utah Mammoths Clayton Keller gjorde 2–2 efter 11.15 framspelad av Kailer Yamamoto.

7.32 in i tredje perioden slog Nick Desimone till och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Det här var Utah Mammoths sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också NY Rangers sjätte uddamålsförlust.

Den 6 januari möts lagen återigen, då i Madison Square Garden.

Tisdag 25 november möter Utah Mammoth Vegas hemma 03.00 och NY Rangers möter St Louis hemma 01.00.

Utah Mammoth–NY Rangers 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 1–0 (10.08) JJ Peterka, 1–1 (15.21) Vladislav Gavrikov (Adam Fox, Mika Zibanejad).

Andra perioden: 1–2 (28.09) Artemij Panarin (Vincent Trocheck, Vladislav Gavrikov), 2–2 (31.15) Clayton Keller (Kailer Yamamoto).

Tredje perioden: 3–2 (47.32) Nick Desimone.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 1-3-1

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Utah Mammoth: Vegas Golden Knights, hemma, 25 november

NY Rangers: St Louis Blues, hemma, 25 november