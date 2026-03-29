Utah Mammoth besegrade Los Angeles borta

Logan Cooley avgjorde för Utah Mammoth

Utah Mammoth vann mötet med Los Angeles på bortaplan med 6–2 (3–1, 2–0, 1–1) på söndagen i NHL.

Los Angeles–Utah Mammoth – mål för mål

Utah Mammoth hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.31 genom Alexander Kerfoot och gick upp till 0–2. Los Angeles kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Utah Mammoth dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 12.37 i andra perioden nätade Alexander Kerfoot återigen på pass av Ian Cole och gjorde 1–4. Nick Schmaltz gjorde dessutom 1–5 efter 16.17 framspelad av Clayton Keller och Michail Sergatjov.

4.34 in i tredje perioden fick Adrian Kempe utdelning framspelad av Anze Kopitar och Brandt Clarke och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Los Angeles. 13.53 in i perioden nätade Utah Mammoths Jack McBain på pass av John-Jason Peterka och Michail Sergatjov och ökade ledningen. 2–6-målet blev matchens sista.

Utah Mammoths Michail Sergatjov hade fyra assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Los Angeles är St Louis. Lagen möts torsdag 2 april 03.00 i Crypto.com Arena. Utah Mammoth tar sig an Seattle borta fredag 3 april 04.00.

Los Angeles–Utah Mammoth 2–6 (1–3, 0–2, 1–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (2.31) Alexander Kerfoot (John Marino), 0–2 (16.33) Logan Cooley (Michail Sergatjov, Dylan Guenther), 1–2 (17.51) Anze Kopitar (Adrian Kempe, Joel Edmundson), 1–3 (19.51) Logan Cooley (Clayton Keller, Michail Sergatjov).

Andra perioden: 1–4 (32.37) Alexander Kerfoot (Ian Cole), 1–5 (36.17) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Michail Sergatjov).

Tredje perioden: 2–5 (44.34) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Brandt Clarke), 2–6 (53.53) Jack McBain (John-Jason Peterka, Michail Sergatjov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-2-2

Utah Mammoth: 2-0-3

