Utah Mammoth besegrade Detroit på hemmaplan

Seger för Utah Mammoth med 4–1 mot Detroit

Nick Schmaltz matchvinnare för Utah Mammoth

Andra raka segern för Utah Mammoth

Utah Mammoth vann mötet med Detroit på hemmaplan med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) på torsdagen i NHL.

Utah Mammoth–Detroit – mål för mål

Sean Durzi gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter bara 57 sekunder. 2–0 kom efter 8.11 när Nick Schmaltz hittade rätt efter förarbete från Barrett Hayton och Clayton Keller.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Utah Mammoth ökade ledningen till 3–0 genom Dylan Guenther efter 4.40 i tredje perioden.

Detroit reducerade dock till 3–1 genom Dylan Larkin med 4.08 kvar att spela av perioden.

Utah Mammoth kunde dock avgöra till 4–1 med 2.18 kvar av matchen genom Clayton Keller.

När lagen möttes senast vann Utah med 4–1.

Nästa motstånd för Utah Mammoth är Colorado. Lagen möts torsdag 26 februari 03.00 i Delta Center. Detroit tar sig an Ottawa borta fredag 27 februari 01.00.

Utah Mammoth–Detroit 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (0.57) Sean Durzi, 2–0 (8.11) Nick Schmaltz (Barrett Hayton, Clayton Keller).

Tredje perioden: 3–0 (44.40) Dylan Guenther, 3–1 (55.52) Dylan Larkin (Moritz Seider, James Van Riemsdyk), 4–1 (57.42) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Lawson Crouse).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Detroit: 1-1-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Colorado Avalanche, hemma, 26 februari 03.00

Detroit: Ottawa Senators, borta, 27 februari 01.00