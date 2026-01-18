Utah Mammoth avgjorde i slutperioden mot gästande Seattle

Utah Mammoth vann med 6–3 mot Seattle

Utah Mammoths sjätte seger på de senaste sju matcherna

Utah Mammoths Nate Schmidt tvåmålsskytt

Utah Mammoth vann hemma i Delta Center mot Seattle i NHL. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Nate Schmidt 4–3 och drygt en minut senare Lawson Crouse 5–3. Matchen slutade 6–3 (1–1, 2–2, 3–0).

Segern var Utah Mammoths sjätte på de senaste sju matcherna.

Seattle startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.09 slog Jordan Eberle till med assist av Kaapo Kakko och Matthew Beniers. Utah Mammoth kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.47 i första perioden genom Kevin Stenlund efter förarbete av Lawson Crouse och Ian Cole.

Utah Mammoth gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Nate Schmidt och Nick Schmaltz.

Seattle reducerade och kvitterade till 3–3 genom Matthew Beniers och Chandler Stephenson.

I tredje perioden var det Utah Mammoth som var vassast och gick från 3–3 till 6–3 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Nate Schmidt, Lawson Crouse och Barrett Hayton.

Utah Mammoths Nate Schmidt stod för två mål och två assists och Lawson Crouse gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Utah Mammoth på fjärde plats i Central division och Seattle på tredje plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Utah med 5–3.

Torsdag 22 januari 03.00 spelar Utah Mammoth hemma mot Philadelphia. Seattle möter Pittsburgh hemma i Climate Pledge Arena måndag 19 januari 23.00.

Utah Mammoth–Seattle 6–3 (1–1, 2–2, 3–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (1.09) Jordan Eberle (Kaapo Kakko, Matthew Beniers), 1–1 (2.47) Kevin Stenlund (Lawson Crouse, Ian Cole).

Andra perioden: 2–1 (20.28) Nate Schmidt (Dylan Guenther, Michael Carcone), 3–1 (24.31) Nick Schmaltz (Lawson Crouse, Nate Schmidt), 3–2 (35.11) Matthew Beniers (Vince Dunn, Berkly Catton), 3–3 (37.43) Chandler Stephenson (Frederick Gaudreau, Eeli Tolvanen).

Tredje perioden: 4–3 (54.30) Nate Schmidt (Clayton Keller), 5–3 (55.12) Lawson Crouse (Clayton Keller, Nate Schmidt), 6–3 (59.10) Barrett Hayton (John Marino, Karel Vejmelka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-1-0

Seattle: 1-1-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Philadelphia Flyers, hemma, 22 januari 03.00

Seattle: Pittsburgh Penguins, hemma, 19 januari 23.00