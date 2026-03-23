Utah Mammoth avgjorde i förlängningen mot Los Angeles

Det blev en riktigt spännande match när Utah Mammoth mötte Los Angeles i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0).

Nick Schmaltz blev matchhjälte för Utah Mammoth med sitt mål i förlängningen.

Utah Mammoth–Los Angeles – mål för mål

Utah Mammoth tog ledningen i första perioden genom Lawson Crouse.

Los Angeles kvitterade till 1–1 genom Alex Laferriere efter 7.40.

Efter 9.19 i matchen gjorde Utah Mammoth 2–1 genom Lawson Crouse som gjorde sitt andra mål.

Los Angeles gjorde 2–2 genom Quinton Byfield efter 9.47.

Efter 16.11 i andra perioden nätade Nick Schmaltz på pass av Clayton Keller och Lawson Crouse och gav Utah Mammoth ledningen.

16.30 in i tredje perioden satte Artemi Panarin pucken framspelad av Drew Doughty och kvitterade.

Stor matchhjälte för Utah Mammoth blev Nick Schmaltz som 1.46 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lawson Crouse gjorde två mål för Utah Mammoth och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Utah Mammoth på fjärde plats i Central division och Los Angeles på fjärde plats i Pacific division.

När lagen möttes senast vann Los Angeles med 4–2.

Utah Mammoth–Los Angeles 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (7.04) Lawson Crouse (John Marino), 1–1 (7.40) Alex Laferriere (Quinton Byfield), 2–1 (9.19) Lawson Crouse (Alexander Kerfoot, Kevin Stenlund), 2–2 (9.47) Quinton Byfield.

Andra perioden: 3–2 (36.11) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Lawson Crouse).

Tredje perioden: 3–3 (56.30) Artemi Panarin (Drew Doughty).

Förlängning: 4–3 (61.46) Nick Schmaltz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Los Angeles: 1-2-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Edmonton Oilers, hemma, 25 mars 02.30

Los Angeles: Calgary Flames, borta, 25 mars 02.00