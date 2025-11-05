Utah Mammoth avgjorde i förlängningen mot Buffalo

Utah Mammoth-seger med 2–1 efter förlängning

Utah Mammoths åttonde seger på de senaste tio matcherna

Clayton Keller avgjorde för Utah Mammoth

Matchen mellan hemmalaget Buffalo och gästande Utah Mammoth i NHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Utah Mammoth avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Clayton Keller, som gjorde det avgörande målet 47 sekunder in i förlängningen.

Segern var Utah Mammoths åttonde på de senaste tio matcherna.

Buffalo–Utah Mammoth – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Nick Schmaltz gav Utah Mammoth ledningen först efter fyra minuter i tredje perioden på pass av Clayton Keller och John Marino.

8 minuter in i tredje perioden nätade Buffalos Noah Ostlund framspelad av Isak Rosen och kvitterade.

Stor matchhjälte för Utah Mammoth blev Clayton Keller som 47 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Buffalos fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Utah Mammoths femte uddamålsseger.

Den 13 november möts lagen återigen, då i Vivint Arena.

I nästa omgång har Buffalo St Louis hemma i KeyBank Center, fredag 7 november 01.00. Utah Mammoth spelar borta mot Toronto torsdag 6 november 01.00.

Buffalo–Utah Mammoth 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Tredje perioden: (Clayton Keller, John Marino), (Isak Rosen).

Förlängning: 1–2 (60.47) Clayton Keller.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 1-4-0

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Buffalo: St Louis Blues, hemma, 7 november

Utah Mammoth: Toronto Maple Leafs, borta, 6 november