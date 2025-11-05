Utah Mammoth avgjorde i förlängningen mot Buffalo
- Utah Mammoth-seger med 2–1 efter förlängning
- Utah Mammoths åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Clayton Keller avgjorde för Utah Mammoth
Matchen mellan hemmalaget Buffalo och gästande Utah Mammoth i NHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Utah Mammoth avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Clayton Keller, som gjorde det avgörande målet 47 sekunder in i förlängningen.
Segern var Utah Mammoths åttonde på de senaste tio matcherna.
Buffalo–Utah Mammoth – mål för mål
Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.
Nick Schmaltz gav Utah Mammoth ledningen först efter fyra minuter i tredje perioden på pass av Clayton Keller och John Marino.
8 minuter in i tredje perioden nätade Buffalos Noah Ostlund framspelad av Isak Rosen och kvitterade.
Stor matchhjälte för Utah Mammoth blev Clayton Keller som 47 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.
Det här var Buffalos fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Utah Mammoths femte uddamålsseger.
Den 13 november möts lagen återigen, då i Vivint Arena.
I nästa omgång har Buffalo St Louis hemma i KeyBank Center, fredag 7 november 01.00. Utah Mammoth spelar borta mot Toronto torsdag 6 november 01.00.
Buffalo–Utah Mammoth 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)
NHL, KeyBank Center
Tredje perioden: (Clayton Keller, John Marino), (Isak Rosen).
Förlängning: 1–2 (60.47) Clayton Keller.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Buffalo: 1-4-0
Utah Mammoth: 3-0-2
Nästa match:
Buffalo: St Louis Blues, hemma, 7 november
Utah Mammoth: Toronto Maple Leafs, borta, 6 november
