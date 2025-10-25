Underläge i tredje perioden – då vände Hammarö J20 och vann

Hammarö J20-seger med 6–4 mot Kils AIK U20

Eric Skogsberg avgjorde för Hammarö J20

Andra förlusten i följd för Kils AIK U20

Bortalaget Kils AIK U20 hade greppet inför tredje perioden och ledde med 4–3 i U20 Div 1 västra B herr. Men Hammarö J20 vände på matchen och vann till slut med 6–4.

Sunne nästa för Hammarö J20

Hammarö J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. I andra perioden var det i stället Kils AIK U20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Hammarö J20 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–4 till ledning med 6–4.

Albin Lindqvist gjorde ett mål för Kils AIK U20 och två assist och Theo Ellström stod för tre poäng, varav två mål. Alexander Eriksson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Hammarö J20.

För Hammarö J20 gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Kils AIK U20 är på nionde plats.

Den 17 januari möts lagen återigen, då i Sannerudshallen.

Lördag 1 november spelar Hammarö J20 borta mot Sunne 16.00 och Kils AIK U20 mot Nora HC/Hällefors IK U23 hemma 14.30 i Sannerudshallen.

Hammarö J20–Kils AIK U20 6–4 (2–0, 1–4, 3–0)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (8.37) Alexander Eriksson (Hugo Frisk, Vilmer Timmerklev), 2–0 (16.07) Johan Hedberg (Charlie Fors, Alvin Sott).

Andra perioden: 2–1 (20.36) Albin Lindqvist (Theo Ellström), 2–2 (29.24) Theo Ellström (William Olzon, Albin Lindqvist), 2–3 (30.08) Olle Kirke (Isak Arnefur), 2–4 (32.17) Theo Ellström (Sigge Kresnik Wiman, Albin Lindqvist), 3–4 (39.45) Hugo Frisk (Alexander Eriksson, Vilmer Timmerklev).

Tredje perioden: 4–4 (44.08) Charlie Fors (Albin Hanes, Johan Hedberg), 5–4 (51.16) Eric Skogsberg, 6–4 (54.38) Felix Carlbäck Magnil (Alexander Eriksson).

Nästa match:

Hammarö J20: Sunne IK, borta, 1 november

Kils AIK U20: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 1 november