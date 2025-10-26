Underläge i tredje perioden – då vände Gävle och vann

Gävle-seger med 6–4 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Gävles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Lindqvist avgjorde för Gävle

Hemmalaget Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hade greppet inför tredje perioden och ledde med 3–2 i U18 Div 1 västra A herr. Men Gävle vände på matchen och vann till slut med 6–4.

Segern var Gävles fjärde på de senaste fem matcherna.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Gävle – mål för mål

Första perioden var jämn. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne inledde bäst och tog ledningen genom Sigge Asplund efter 17.20, men Gävle kvitterade genom Elias Nyström Jansson i slutet av perioden. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne gjorde 2–1 genom Noah Dahlström efter 27 sekunder i andra perioden.

Gävle kvitterade till 2–2 genom Danny Dunn tidigt i perioden av perioden.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tog ledningen på nytt genom Sigge Asplund som gjorde sitt andra mål efter 12.25. Gävle var vassast i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 6–4.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes Sigge Asplund stod för tre mål och ett assist och Vincent Larsgården hade tre assists.

Den 7 december möts lagen återigen, då i Nynäshallen.

I nästa omgång har Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne Huge/Skutskär hemma i Internetport Arena, söndag 2 november 14.00. Gävle spelar hemma mot Hudiksvall torsdag 30 oktober 19.40.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Gävle 4–6 (1–1, 2–1, 1–4)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 1–0 (17.20) Sigge Asplund (Vincent Larsgården), 1–1 (18.14) Elias Nyström Jansson (Melker Andersson).

Andra perioden: 2–1 (20.27) Noah Dahlström (Sigge Asplund, Thor Olsson), 2–2 (20.53) Danny Dunn (Charlie Ahlberg), 3–2 (32.25) Sigge Asplund (Thor Olsson, Vincent Larsgården).

Tredje perioden: 3–3 (41.33) Charlie Ahlberg (Elliot Lindenmo, Simon Heikki), 3–4 (53.30) Erik Eklund (Neo Östberg), 3–5 (54.47) Hugo Lindqvist (Douglas Lundgren, Vilmer Karlsson), 3–6 (58.52) Vilmer Karlsson (Albin Saletti, Hugo Lindqvist), 4–6 (59.45) Sigge Asplund (Vincent Larsgården).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 1-0-4

Gävle: 4-0-1

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 2 november

Gävle: Hudiksvalls HC, hemma, 30 oktober