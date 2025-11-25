Umeå Hockeyklubb U18 utklassade Svedjeholmen/KB65 U18 – vann med 9–1

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 9–1 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Umeå Hockeyklubb U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Timofej Ivakin matchvinnare för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Svedjeholmen/KB65 U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 9–1 (1–0, 3–1, 5–0).

Det här innebär att Umeå Hockeyklubb U18 nu har tio segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Njurunda U18 nästa för Umeå Hockeyklubb U18

Vincent Reichler gav gästande Umeå Hockeyklubb U18 ledningen efter 13.05 på passning från Folke Hertzberg.

Umeå Hockeyklubb U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 1.57 genom Timofej Ivakin och gick upp till 0–3 innan Svedjeholmen/KB65 U18 svarade.

I periodpausen hade Umeå Hockeyklubb U18 ledningen med 1–4.

Umeå Hockeyklubb U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Elias Wallgren, som gjorde två mål, Oscar Grundberg, Ebbe Nordbrandt och Timofej Ivakin.

Umeå Hockeyklubb U18:s Vincent Reichler stod för fyra poäng, varav ett mål och Emil Bergetoft hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Svedjeholmen/KB65 U18 på fjärde plats och Umeå Hockeyklubb U18 på andra plats.

När lagen möttes senast vann Umeå Hockey Klubb med 3–1.

I nästa match möter Svedjeholmen/KB65 U18 Kovland U18 hemma på fredag 28 november 19.45. Umeå Hockeyklubb U18 möter Njurunda U18 lördag 29 november 16.00 hemma.

Svedjeholmen/KB65 U18–Umeå Hockeyklubb U18 1–9 (0–1, 1–3, 0–5)

U18 division 1 norra B herr, O-Rinken

Första perioden: 0–1 (13.05) Vincent Reichler (Folke Hertzberg).

Andra perioden: 0–2 (21.57) Timofej Ivakin (Arvid Wiggh, Emil Bergetoft), 0–3 (31.49) Leon Vestin (Vincent Reichler, Lukas Pålsson Enmark), 1–3 (34.53) Liam Domeij (Liam Thurdin, Kelvin Franklin), 1–4 (38.44) Leon Vestin (Vincent Reichler, Lukas Pålsson Enmark).

Tredje perioden: 1–5 (40.25) Oscar Grundberg, 1–6 (41.33) Ebbe Nordbrandt (Emil Bergetoft), 1–7 (44.08) Elias Wallgren (Vincent Reichler), 1–8 (51.19) Timofej Ivakin (Emil Bergetoft, Arvid Wiggh), 1–9 (58.21) Elias Wallgren (Folke Hertzberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-1-1

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Kovlands IshF, hemma, 28 november

Umeå Hockeyklubb U18: Njurunda SK, hemma, 29 november