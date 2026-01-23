Umeå Hockeyklubb U18 en lätt match för Vännäs U18

Vännäs U18 segrade – 6–1 mot Umeå Hockeyklubb U18

Raitis Riekstins tvåmålsskytt för Vännäs U18

Andra raka segern för Vännäs U18

Vännäs U18 fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Umeå Hockeyklubb U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr med 6–1 (4–1, 2–0, 0–0).

Raitis Riekstins gjorde två mål för Vännäs U18

I första perioden var det Vännäs U18 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 5.37 i andra perioden slog Elvis Eriksson till framspelad av Anton Nilsson och Helmer Forsström och gjorde 1–5. Helmer Forsström gjorde dessutom 1–6 efter 16.41 på pass av Leon Bergqvist och Simon Rösnäs.

Tredje perioden blev mållös och Vännäs U18 höll i sin 6–1-ledning och vann.

Leon Bergqvist och Helmer Forsström gjorde ett mål och två assist var för Vännäs U18.

Umeå Hockeyklubb U18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Vännäs U18 har sex poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 februari i Vännäs Ishall.

I nästa omgång har Umeå Hockeyklubb U18 Ö-vik Hockey U18 hemma i Nolia Ishall, fredag 30 januari 19.00. Vännäs U18 spelar hemma mot Sundsvall Hockey U18 lördag 31 januari 12.30.

Umeå Hockeyklubb U18–Vännäs U18 1–6 (1–4, 0–2, 0–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr

Första perioden: 0–1 (5.38) Charlie Strandell (Anton Nilsson, Leon Bergqvist), 0–2 (11.05) Raitis Riekstins (Noel Snis), 0–3 (13.41) Raitis Riekstins (Viktor Brännström, Isak Brask), 0–4 (14.38) Leon Bergqvist (Helmer Forsström), 1–4 (19.28) Oskar Blombäck (Alfred Bern, Felix Kentsson).

Andra perioden: 1–5 (25.37) Elvis Eriksson (Anton Nilsson, Helmer Forsström), 1–6 (36.41) Helmer Forsström (Leon Bergqvist, Simon Rösnäs).

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 30 januari 19.00

Vännäs U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 31 januari 12.30