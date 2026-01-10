Umeå Hockeyklubb bröt förlustsviten – vann mot Östersund

Umeå Hockeyklubb-seger med 3–1 mot Östersund

Albin Sandström avgjorde för Umeå Hockeyklubb

Andra raka nederlaget för Östersund

Efter fyra förluster i rad för Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr kom en ljusning. Hemma mot Östersund kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Nolia Ishall slutade 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Umeå Hockeyklubb–Östersund – mål för mål

Östersund startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.20 slog Rasmus Erhardsson till.

David Lidberg Vikström kvitterade för Umeå Hockeyklubb tidigt i andra perioden framspelad av Leon Vestin och Folke Hertzberg.

Redan efter 1.28 i tredje perioden tog laget ledningen genom Albin Sandström med assist av David Lidberg Vikström och Lucas Widmark. 9.18 in i tredje perioden nätade Umeå Hockeyklubbs Alex Alasaarela på pass av Lucas Widmark och Wilmer Gustavsson och ökade ledningen. Därmed hade Umeå Hockeyklubb vänt matchen.

Umeå Hockeyklubb har en seger och fyra förluster och 9–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Umeå Hockeyklubb tog nu sin första seger medan Östersund har tre poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 11 januari spelar Umeå Hockeyklubb hemma mot Sundsvall U20 15.30 och Östersund mot Ö-vik Hockey J20 borta 12.40 i Skyttishallen.

Umeå Hockeyklubb–Östersund 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

U20 region norr topp 8 herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (1.20) Rasmus Erhardsson.

Andra perioden: 1–1 (23.30) David Lidberg Vikström (Leon Vestin, Folke Hertzberg).

Tredje perioden: 2–1 (41.28) Albin Sandström (David Lidberg Vikström, Lucas Widmark), 3–1 (49.18) Alex Alasaarela (Lucas Widmark, Wilmer Gustavsson).

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb: IF Sundsvall J20, hemma, 11 januari 15.30

Östersund: Örnsköldsvik HF, borta, 11 januari 12.40