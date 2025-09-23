Ulricehamns IF/Nittorps IK vinnare mot Skövde HC – avgjorde i förlängningen

Ulricehamns IF/Nittorps IK segrade – 3–2 efter förlängning

Tim Schröder matchvinnare för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Andra raka förlusten för Skövde HC

Det blev en riktigt spännande match när Skövde HC mötte Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 division 1 B syd herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Ulricehamns IF/Nittorps IK var starkast, och segerresultatet blev därmed 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Tim Schröder stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Ulricehamns IF/Nittorps IK.

Det var första segern för Ulricehamns IF/Nittorps IK, efter 0–6 mot Mariestad i premiären.

Grästorp nästa för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Första perioden var jämn. Skövde HC inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Leo Brunstedt efter bara 26 sekunder, men Ulricehamns IF/Nittorps IK kvitterade genom Ludwig Holmgren efter 8.58. Skövde HC tog ledningen på nytt alldeles i slutsekunderna av andra perioden när William Magnusson hittade rätt. 3.00 in i tredje perioden slog Milio Wilhelmsson till och kvitterade. I förlängningen tog det 4.23 till Ulricehamns IF/Nittorps IK också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Tim Schröder, på pass av Moltas Bjelke Josefsson.

I nästa match, lördag 27 september, har Skövde HC Vänersborg hemma i Billingehov 14.00, medan Ulricehamns IF/Nittorps IK spelar hemma mot Grästorp 11.40.

Skövde HC–Ulricehamns IF/Nittorps IK 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 1–0 (0.26) Leo Brunstedt (Melker Vallgren), 1–1 (8.58) Ludwig Holmgren (Moltas Bjelke Josefsson).

Andra perioden: 2–1 (39.51) William Magnusson.

Tredje perioden: 2–2 (43.00) Milio Wilhelmsson.

Förlängning: 2–3 (64.23) Tim Schröder (Moltas Bjelke Josefsson).

Nästa match:

Skövde HC: Vänersborgs HC, hemma, 27 september

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Grästorps IK, hemma, 27 september