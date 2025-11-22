Ulricehamns IF/Nittorps IK vann toppmötet med Vänersborg

Ulricehamns IF/Nittorps IK vann med 4–3 efter förlängning

Ture Gustavsson matchvinnare för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Andra raka segern för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 B syd herr under lördagen när Vänersborg tog emot tredjeplacerade Ulricehamns IF/Nittorps IK. Ulricehamns IF/Nittorps IK vann matchen med 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning.

Ture Gustavsson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 3.43 in i förlängningen.

Vänersborg–Ulricehamns IF/Nittorps IK – mål för mål

Moltas Bjelke Josefsson gav gästande Ulricehamns IF/Nittorps IK ledningen efter 15 minuter efter förarbete av Milio Wilhelmsson och Hampus Nilsson.

1–1 kom efter 17.55 när Alvin Lindqvist slog till.

Efter 17.14 i andra perioden nätade Victor Björnqvist och gav Ulricehamns IF/Nittorps IK ledningen.

Vänersborg kvitterade till 2–2 genom Elliot Genborg i början av tredje perioden i tredje perioden.

Ulricehamns IF/Nittorps IK tog ledningen på nytt genom Wille Lundgren efter 2.18 i tredje perioden.

Vänersborg kvitterade till 3–3 genom Melker Flood efter 11.26 av perioden.

I förlängningen tog det 3.43 till Ulricehamns IF/Nittorps IK avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Ture Gustavsson, framspelad av Oscar Nilsson.

Vänersborg har tre vinster och två förluster och 24–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ulricehamns IF/Nittorps IK har två vinster och tre förluster och 14–20 i målskillnad. Det här var Vänersborgs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ulricehamns IF/Nittorps IK:s tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Vänersborg slutar på andra plats och Ulricehamns IF/Nittorps IK på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Vänersborg–Ulricehamns IF/Nittorps IK 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1)

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (15.57) Moltas Bjelke Josefsson (Milio Wilhelmsson, Hampus Nilsson), 1–1 (17.55) Alvin Lindqvist.

Andra perioden: 1–2 (37.14) Victor Björnqvist.

Tredje perioden: 2–2 (40.32) Elliot Genborg (Melker Flood, Oliver Wolrath), 2–3 (42.18) Wille Lundgren (Ludwig Holmgren), 3–3 (51.26) Melker Flood (Elliot Genborg, Alfred Bohman).

Förlängning: 3–4 (63.43) Ture Gustavsson (Oscar Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 3-1-1

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-1-2