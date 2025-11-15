Uddamålsseger för Ulricehamns IF/Nittorps IK mot Alingsås

Seger för Ulricehamns IF/Nittorps IK med 2–1 mot Alingsås

Liam Löf med två mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Alingsås tredje raka förlust

Hemmalaget Ulricehamns IF/Nittorps IK tog en uddamålsseger i matchen mot Alingsås i Nittorps Ishall. Laget vann matchen i U20 division 1 B syd herr på lördagen med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0).

Vänersborg nästa för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK gjorde 1–0 efter nio minuters spel. Efter 2.10 i andra perioden gjorde Ulricehamns IF/Nittorps IK 2–0 genom Liam Löf som gjorde sitt andra mål.

Alvin Stenbäcken reducerade förvisso men närmare än 2–1 kom inte Alingsås. Tredje perioden blev mållös och Ulricehamns IF/Nittorps IK höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Ulricehamns IF/Nittorps IK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Alingsås tredje uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 22 november möter Ulricehamns IF/Nittorps IK Vänersborg borta 12.10 och Alingsås möter Grästorp hemma 17.15.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Alingsås 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U20 division 1 B syd herr, Nittorps Ishall

Första perioden: 1–0 (9.35) Liam Löf (Matheo Rydén, Felix Selin).

Andra perioden: 2–0 (22.10) Liam Löf (William Berggren), 2–1 (31.04) Alvin Stenbäcken (Viggo Bratland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-1-2

Alingsås: 1-0-4

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Vänersborgs HC, borta, 22 november

Alingsås: Grästorps IK, hemma, 22 november