Uddamålsseger för Oskarshamn som besegrade Borås

Seger för Oskarshamn med 5–4 mot Borås

Malte Gustavsson med två mål för Oskarshamn

Wille Nilsson matchvinnare för Oskarshamn

Det blev dramatiskt när bortalaget Oskarshamn vann matchen mot Borås i Borås Ishall på söndagen. Wille Nilsson stod för Oskarshamns avgörande mål 17.17 in i tredje perioden. Matchen i i U18 regional syd vår slutade 5–4 (1–2, 1–2, 3–0).

Oskarshamn har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Helsingborg i premiären.

Malte Gustavsson tvåmålsskytt för Oskarshamn

Borås startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Villgot Nordholm innan Oskarshamn svarade och gjorde 2–1 genom Melker Vidsäter.

Oskarshamn kvitterade också till 2–2 genom Malte Gustavsson i början av andra perioden i andra perioden.

Borås gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, båda målen av Liam Greén.

Oskarshamn vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–2 till 4–5 i tredje perioden. Nilssons 4–5-mål kom med knappt tre minuter kvar av matchen.

Oskarshamns Melker Vidsäter stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Be-Ge Hockey Center.

Torsdag 15 januari möter Borås Helsingborg borta 19.15 och Oskarshamn möter Karlskrona hemma 19.00.

Borås–Oskarshamn 4–5 (2–1, 2–1, 0–3)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (4.17) Villgot Nordholm (Ville Kiellarson), 2–0 (8.48) Villgot Nordholm (Liam Danklint, Viggo Sörensen), 2–1 (11.46) Melker Vidsäter (Casper Bjering Dahlén).

Andra perioden: 2–2 (21.03) Malte Gustavsson (Hugo Andersson, Anton Jenssen), 3–2 (30.52) Liam Greén (Albin Carlsson), 4–2 (35.40) Liam Greén (Algot Andersson, Felix Selin).

Tredje perioden: 4–3 (50.33) Casper Bjering Dahlén (Dante Olheden, Melker Vidsäter), 4–4 (53.13) Malte Gustavsson (Hugo Andersson, Anton Jenssen), 4–5 (57.17) Wille Nilsson (Melker Vidsäter).

Nästa match:

Borås: Helsingborg HC Ungdom, borta, 15 januari 19.15

Oskarshamn: Karlskrona HK, hemma, 15 januari 19.00