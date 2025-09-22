Uddamålsseger för Mölndal mot Härryda
- Mölndal vann med 3–2 mot Härryda
- Maurice Tschanz matchvinnare för Mölndal
- Andra raka segern för Mölndal
Mölndal tog till slut hem segern mot Härryda i matchen borta i Landvetters Ishall på måndagen. Matchen i U20 division 1 A syd herr slutade 2–3 (0–1, 0–1, 2–1).
Mölndal tog därmed andra raka segern, efter 13–2 mot Järnbrotts HK i premiären.
Lerum nästa för Mölndal
Mölndal tog ledningen efter 11.14, genom Benjamin Eriksson framspelad av William Settergren och William Wätteräng. Efter 4.49 i andra perioden slog Oscar Bjällmark till, framspelad av William Wätteräng och Jack Arvidsson och gjorde 0–2. Härryda reducerade dock till 1–2 genom Vincent Almslätt tidigt i tredje perioden av perioden.
Mölndal gjorde 1–3 genom Maurice Tschanz efter 9.56.
Leo Sandberg reducerade förvisso, men närmare än 2–3 kom inte Härryda.
Den 29 oktober möts lagen återigen, då i Åby Ishall.
Härryda tar sig an Kållered i nästa match borta lördag 27 september 18.30. Mölndal möter samma dag 17.10 Lerum hemma.
Härryda–Mölndal 2–3 (0–1, 0–1, 2–1)
U20 division 1 A syd herr, Landvetters Ishall
Första perioden: 0–1 (11.14) Benjamin Eriksson (William Settergren, William Wätteräng).
Andra perioden: 0–2 (24.49) Oscar Bjällmark (William Wätteräng, Jack Arvidsson).
Tredje perioden: 1–2 (43.06) Vincent Almslätt (Alexandru Hampel, Leo Sandberg), 1–3 (49.56) Maurice Tschanz (John Lindberg Segerholm, Wilton Hägglund), 2–3 (51.37) Leo Sandberg (Viggo Carlund).
Nästa match:
Härryda: Kållered, borta, 27 september
Mölndal: Lerums BK, hemma, 27 september
