Uddamålsseger för Mölndal mot Härryda

Mölndal vann med 3–2 mot Härryda

Maurice Tschanz matchvinnare för Mölndal

Andra raka segern för Mölndal

Mölndal tog till slut hem segern mot Härryda i matchen borta i Landvetters Ishall på måndagen. Matchen i U20 division 1 A syd herr slutade 2–3 (0–1, 0–1, 2–1).

Mölndal tog därmed andra raka segern, efter 13–2 mot Järnbrotts HK i premiären.

Lerum nästa för Mölndal

Mölndal tog ledningen efter 11.14, genom Benjamin Eriksson framspelad av William Settergren och William Wätteräng. Efter 4.49 i andra perioden slog Oscar Bjällmark till, framspelad av William Wätteräng och Jack Arvidsson och gjorde 0–2. Härryda reducerade dock till 1–2 genom Vincent Almslätt tidigt i tredje perioden av perioden.

Mölndal gjorde 1–3 genom Maurice Tschanz efter 9.56.

Leo Sandberg reducerade förvisso, men närmare än 2–3 kom inte Härryda.

Den 29 oktober möts lagen återigen, då i Åby Ishall.

Härryda tar sig an Kållered i nästa match borta lördag 27 september 18.30. Mölndal möter samma dag 17.10 Lerum hemma.

Härryda–Mölndal 2–3 (0–1, 0–1, 2–1)

U20 division 1 A syd herr, Landvetters Ishall

Första perioden: 0–1 (11.14) Benjamin Eriksson (William Settergren, William Wätteräng).

Andra perioden: 0–2 (24.49) Oscar Bjällmark (William Wätteräng, Jack Arvidsson).

Tredje perioden: 1–2 (43.06) Vincent Almslätt (Alexandru Hampel, Leo Sandberg), 1–3 (49.56) Maurice Tschanz (John Lindberg Segerholm, Wilton Hägglund), 2–3 (51.37) Leo Sandberg (Viggo Carlund).

Nästa match:

Härryda: Kållered, borta, 27 september

Mölndal: Lerums BK, hemma, 27 september