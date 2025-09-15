Uddamålsseger för Modo J20 mot Björklöven

Modo J20 vann med 4–3 mot Björklöven

Alex Zalesak matchvinnare för Modo J20

Björklöven nu nionde, Modo J20 på fjärde plats

Modo J20 tog till slut hem segern mot Björklöven i matchen borta på söndagen. Matchen i U20 nationell norra slutade 3–4 (1–1, 0–2, 2–1).

Björklöven–Modo J20 – mål för mål

Första perioden var jämn. Modo J20 inledde bäst och tog ledningen genom Harry Styf efter 6.15, men Björklöven kvitterade genom Joakim Engholm efter 10.18. I andra perioden var det Modo J20 som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål tidigt i perioden av Elton Hermansson och Rasmus Ommedal Ohrstrand. Björklöven reducerade dock till 2–3 genom Jacob Söderberg-Nelson efter 11.33 av perioden.

Modo J20 gjorde 2–4 genom Alex Zalesak efter 13.16 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Gustav Öberg Andersson reducerade förvisso, men närmare än 3–4 kom inte Björklöven.

Det här betyder att Björklöven nu ligger på nionde plats i tabellen, och Modo J20 är på fjärde plats.

Torsdag 18 september 19.00 spelar Björklöven borta mot Brynäs. Modo J20 möter Timrå J20 borta i SCA Arena onsdag 17 september 19.00.

Björklöven–Modo J20 3–4 (1–1, 0–2, 2–1)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (6.15) Harry Styf (Teodor Vettersand, Gustav Dahlin), 1–1 (10.18) Joakim Engholm (Max Gustafsson, Oscar Djurberg).

Andra perioden: 1–2 (20.09) Elton Hermansson (Sebastian Peter, John Hägglöf), 1–3 (21.16) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Erik Häggblad, Bård Valstad Solheim).

Tredje perioden: 2–3 (51.33) Jacob Söderberg-Nelson (Philip Hemmyr, Elliot Bast Viklund), 2–4 (53.16) Alex Zalesak (Linus Morken, Gordon Palmgren), 3–4 (55.36) Gustav Öberg Andersson (Max Gustafsson, Adam Persson).

Nästa match:

Björklöven: Brynäs IF, borta, 18 september

Modo J20: Timrå, borta, 17 september