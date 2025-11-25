Uddamålsseger för Hanhals mot Olofström

Hanhals vann med 3–2 mot Olofström

Oliver Olsson avgjorde för Hanhals

Andra raka segern för Hanhals

Det blev seger för bortalaget Hanhals i matchen mot Olofström i Stålhallen. Laget vann tisdagens match i U20 region syd herr med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Olofström–Hanhals – mål för mål

Olofström tog ledningen efter tolv minuter genom Malte Mörnhed framspelad av Elian Kellander och Vilgot Hansen.

Hanhals kvitterade till 1–1 efter 12.55 genom Hugo Samuelsson med assist av Philip Ryttinger och Axel Wennerö.

Jack Lansinger gav laget ledningen efter 1.23 in i andra perioden assisterad av Love Klaveskjöld och Johan Henriksson.

Olofström kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.41 i tredje perioden genom Vilgot Hansen efter pass från Mike Westmark och Albin Svensson.

7.49 in i tredje perioden nätade Hanhals Oliver Olsson på pass av Axel Wennerö och Philip Ryttinger och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Det här var Olofströms femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hanhals femte uddamålsseger.

Olofström stannar därmed på tionde plats och Hanhals på tredje plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanhals IF med 6–3.

I nästa match, lördag 29 november möter Olofström Karlskrona borta i NKT Arena 15.30 medan Hanhals spelar hemma mot Borås 14.30.

Olofström–Hanhals 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (12.04) Malte Mörnhed (Elian Kellander, Vilgot Hansen), 1–1 (12.55) Hugo Samuelsson (Philip Ryttinger, Axel Wennerö).

Andra perioden: 1–2 (21.23) Jack Lansinger (Love Klaveskjöld, Johan Henriksson).

Tredje perioden: 2–2 (41.41) Vilgot Hansen (Mike Westmark, Albin Svensson), 2–3 (47.49) Oliver Olsson (Axel Wennerö, Philip Ryttinger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-1-2

Hanhals: 3-0-2

Nästa match:

Olofström: Karlskrona HK, borta, 29 november

Hanhals: Borås HC, hemma, 29 november