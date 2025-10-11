Uddamålsseger för Grums mot Orsa

Grums vann med 4–3 mot Orsa

Grums sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elvis Bergsköld matchvinnare för Grums

Grums vann en målmässigt jämn match borta mot Orsa i U20 region väst herr på lördagen. 3–4 (0–2, 1–0, 2–2) slutade matchen.

Segern var Grums sjätte på de senaste sju matcherna.

Strömsbro nästa för Grums

Grums tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 14.15 i andra perioden nätade Wiggo Rauch framspelad av Malte Willford och Isac Hedberg och reducerade åt Orsa. Orsa kvitterade också till 2–2 genom Alfred Vallin i början av tredje perioden i tredje perioden.

Grums gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Axel Appelqvist och Elvis Bergsköld, vilket avgjorde matchen.

Wiggo Rauch reducerade förvisso men närmare än 3–4 kom inte Orsa.

Det här var Grums fjärde uddamålsseger.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Orsa Hudiksvall i Orsa Ishall 13.00. Grums tar sig an Strömsbro borta 11.45.

Orsa–Grums 3–4 (0–2, 1–0, 2–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (3.43) Hugo Sjöstrand (Olle Axelsson, Linus Olsson), 0–2 (13.26) Isac Olsson.

Andra perioden: 1–2 (34.15) Wiggo Rauch (Malte Willford, Isac Hedberg).

Tredje perioden: 2–2 (41.52) Alfred Vallin (Alfred Ryden, Malte Willford), 2–3 (49.52) Axel Appelqvist (Olle Axelsson, Lucas Branting), 2–4 (50.42) Elvis Bergsköld (Tristan Hultman, Isac Olsson), 3–4 (52.00) Wiggo Rauch (Lukas Turesson-Backman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 2-0-3

Grums: 4-1-0

Nästa match:

Orsa: Hudiksvalls HC, hemma, 18 oktober

Grums: Strömsbro IF, borta, 18 oktober