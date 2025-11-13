Uddamålsseger för Flemingsberg hemma mot Nacka

Flemingsberg segrade – 3–2 mot Nacka

Liam Thunberg Josende avgjorde för Flemingsberg

Andra raka segern för Flemingsberg

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Flemingsberg, som vann hemma mot Nacka med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1) i U18 regional öst fortsättningsserie herr på torsdagen.

Flemingsberg tog därmed andra raka segern, efter 3–1 mot Tyresö Hanviken Hockey i premiären.

Brinken nästa för Flemingsberg

Flemingsberg tog ledningen i början av första perioden genom Joris Austakojis.

Nacka kvitterade till 1–1 genom Vidar Bildsten med 3.20 kvar att spela.

Efter 19.26 i matchen gjorde Flemingsberg 2–1 genom William Brozin. Efter 12.34 i andra perioden slog Liam Thunberg Josende till framspelad av Viking Liljeqvist och gjorde 3–1. 15.24 in i tredje perioden nätade Nackas Love Martiniussen på pass av Wilson Wikholm och reducerade. Men mer än så orkade Nacka inte med.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nacka HK med 1–0.

Söndag 16 november spelar Flemingsberg hemma mot Brinken 16.10 och Nacka mot Sollentuna hemma 16.00 i Nacka Ishall.

Flemingsberg–Nacka 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (0.38) Joris Austakojis (William Brozin, Ludvig Schünzel), 1–1 (16.40) Vidar Bildsten (Love Martiniussen), 2–1 (19.26) William Brozin (Liam Thunberg Josende, Ludvig Schünzel).

Andra perioden: 3–1 (32.34) Liam Thunberg Josende (Viking Liljeqvist).

Tredje perioden: 3–2 (55.24) Love Martiniussen (Wilson Wikholm).

