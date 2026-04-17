Chanslösa senast – men nu kunde Anaheim Ducks besegra Nashville

Seger för Anaheim Ducks med 5–4 mot Nashville

Troy Terry avgjorde för Anaheim Ducks

Andra raka förlusten för Nashville

Det blev seger för Anaheim Ducks med 5–4 (2–2, 1–2, 2–0) mot Nashville på fredagen i NHL. Med det tog bortalaget revansch, då Nashville vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Troy Terry slog till 17.06 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Nashville–Anaheim Ducks – mål för mål

Anaheim Ducks tog ledningen i början av första perioden genom Cutter Gauthier.

Därefter fixade Nashvilles Filip Forsberg och Steven Stamkos att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Anaheim Ducks kvitterade till 2–2 genom Jackson LaCombe på pass av Jacob Trouba och Mason McTavish.

Anaheim Ducks tog ledningen på nytt genom Alex Killorn på pass av John Carlson och Mikael Granlund efter 4.33 i andra perioden.

Filip Forsberg och Steven Stamkos låg sen bakom vändningen till 4–3 för Nashville.

4.17 in i tredje perioden satte Tristan Luneau pucken på pass av Mikael Granlund och Jeffrey Truchon-Viel och kvitterade. Efter 17.06 nätade Troy Terry framspelad av Mikael Granlund och Leo Carlsson och avgjorde matchen. Terry fullbordade därmed lagets vändning.

Anaheim Ducks Mikael Granlund hade tre assists. Steven Stamkos gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Nashville.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nashville–Anaheim Ducks 4–5 (2–2, 2–1, 0–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (1.36) Cutter Gauthier (Ryan Poehling, John Carlson), 1–1 (10.09) Steven Stamkos (Cole O’hara), 2–1 (15.55) Filip Forsberg (Ryan Ufko, Steven Stamkos), 2–2 (19.39) Jackson LaCombe (Jacob Trouba, Mason McTavish).

Andra perioden: 2–3 (24.33) Alex Killorn (John Carlson, Mikael Granlund), 3–3 (34.37) Filip Forsberg (Luke Evangelista, Ryan Ufko), 4–3 (35.23) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Luke Evangelista).

Tredje perioden: 4–4 (44.17) Tristan Luneau (Mikael Granlund, Jeffrey Truchon-Viel), 4–5 (57.06) Troy Terry (Mikael Granlund, Leo Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Anaheim Ducks: 2-1-2