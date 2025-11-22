Uddamålsseger för Brynäs hemma mot Luleå

Seger för Brynäs med 5–4 mot Luleå

Max Hiltunen matchvinnare för Brynäs

Andra raka förlusten för Luleå

Det blev en uddamålsseger för Brynäs i matchen mot Luleå i U20 nationell norra på lördagen. Laget vann med 5–4 (0–0, 3–2, 2–2) hemma i Monitor ERP Arena.

Brynäs–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Brynäs var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

Brynäs gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Melker Jonsson och Max Hiltunen, vilket avgjorde matchen.

Tsimafej Tuzin och David Lövgren reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Luleå.

David Lövgren gjorde två mål för Luleå och spelade dessutom fram till ett mål och Måns Josbrant stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Brynäs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås femte uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Luleå HF med 1–0 efter förlängningsspel .

Söndag 23 november spelar Brynäs hemma mot Skellefteå AIK U20 12.00 och Luleå mot Timrå U20 borta 11.00 i SCA Arena.

Brynäs–Luleå 5–4 (0–0, 3–2, 2–2)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 0–1 (23.16) David Lövgren (Måns Josbrant), 1–1 (24.43) Cedrik Johansson (Hugo Östberg, Theo Östberg), 2–1 (29.56) Mattias Hansen (Hugo Lundberg, Hugo Engelaar), 3–1 (35.39) Hugo Östberg (Theo Östberg, Sigge Holmgren), 3–2 (35.49) Måns Josbrant (David Lövgren, Casper Kjölmoen).

Tredje perioden: 4–2 (46.41) Melker Jonsson, 5–2 (47.38) Max Hiltunen, 5–3 (52.46) Tsimafej Tuzin (David Thomasson), 5–4 (56.32) David Lövgren (Måns Josbrant, Neo Hirsch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Luleå: 1-2-2

Nästa match:

Brynäs: Skellefteå, hemma, 23 november

Luleå: Timrå, borta, 23 november