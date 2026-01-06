Uddamålsseger för Borlänge mot Malung

Borlänge vann med 2–1 mot Malung

Tomas Strazovec tvåmålsskytt för Borlänge

Samuel Frisk Wesström gjorde målet för Malung

Borlänge tog till slut hem segern mot Malung i matchen borta i Malungs Ishall på tisdagen. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 1–2 (1–0, 0–2, 0–0).

IFK Arboga J18 nästa för Borlänge

Samuel Frisk Wesström gjorde 1–0 till Malung efter fyra minuters spel efter förarbete från Felix Ehrling och Artur Yanchalouski.

Efter 8.59 i andra perioden nätade Tomas Strazovec på pass av Noah Olérs och kvitterade för Borlänge.

Tomas Strazovec gjorde dessutom 1–2 efter 9.49 framspelad av Melvin Lantz. Strazovec fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll Borlänge i sin 2–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes blev det seger för Borlänge med 7–2.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Borlänge Ishall.

Torsdag 8 januari möter Malung Strömsbro borta 19.40 och Borlänge möter IFK Arboga J18 hemma 19.00.

Malung–Borlänge 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.08) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Artur Yanchalouski).

Andra perioden: 1–1 (28.59) Tomas Strazovec (Noah Olérs), 1–2 (29.49) Tomas Strazovec (Melvin Lantz).

Nästa match:

Malung: Strömsbro IF, borta, 8 januari 19.40

Borlänge: IFK Arboga, hemma, 8 januari 19.00