Tyringes mörka svit: åtta i rad utan seger efter 2–4 mot Huddinge

Huddinge-seger med 4–2 mot Tyringe

Philip Rafnsson matchvinnare för Huddinge

Åttonde förlusten i rad för Tyringe

Matchen på söndagen i Tyrs Hov Sportcentra blev den åttonde raka utan seger för Tyringe när laget mötte Huddinge på hemmaplan i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 2–4 (1–1, 0–1, 1–2).

Tyringe–Huddinge – mål för mål

Tobias Ahlén gjorde 1–0 till gästerna Huddinge efter 11.46 på pass av David Puikkonen och Wilmo Andersson.

Efter 19.38 kvitterade Tyringe när Sebastian Kjellen hittade rätt assisterad av Arvid Kruukka och Elias Kumlin.

Efter 12.28 i andra perioden nätade Lukas Dahlbeck på pass av Alexander Jarl Åhlin och Charlie Berglund och gav Huddinge ledningen.

Tyringe kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.54 i tredje perioden genom Fabian Ledin efter pass från Liam Thorbjörnsson.

11.16 in i tredje perioden satte Philip Rafnsson pucken framspelad av Carl Wassenius och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med sex sekunder kvar att spela genom Daniel Liiv efter förarbete från Charlie Berglund och Eric Eljas. 2–4-målet blev matchens sista.

Tyringe har fem förluster och 10–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huddinge har två vinster och tre förluster och 11–13 i målskillnad.

För Huddinge gör resultatet att man nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Tyringe är på 17:e plats. Ett tapp för Tyringe som låg på åttonde plats så sent som den 24 oktober.

Den 25 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Björkängshallen.

Tyringe möter Mjölby i nästa match hemma fredag 28 november 19.00. Huddinge möter samma dag Västervik hemma.

Tyringe–Huddinge 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (11.46) Tobias Ahlén (David Puikkonen, Wilmo Andersson), 1–1 (19.38) Sebastian Kjellen (Arvid Kruukka, Elias Kumlin).

Andra perioden: 1–2 (32.28) Lukas Dahlbeck (Alexander Jarl Åhlin, Charlie Berglund).

Tredje perioden: 2–2 (42.54) Fabian Ledin (Liam Thorbjörnsson), 2–3 (51.16) Philip Rafnsson (Carl Wassenius), 2–4 (59.54) Daniel Liiv (Charlie Berglund, Eric Eljas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 0-1-4

Huddinge: 2-0-3

Nästa match:

Tyringe: Mjölby HC, hemma, 28 november

Huddinge: Västerviks IK, hemma, 28 november