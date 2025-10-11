Tyringe vann på bortaplan mot Västervik

Tyringe segrade – 4–1 mot Västervik

Sebastian Kjellen matchvinnare för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Tyringe vann mötet med Västervik borta med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) på lördagen i hockeyettan södra.

Västervik–Tyringe – mål för mål

Tyringe tog ledningen efter 19.37 genom Arvid Kruukka på pass av Oskar Tängerby. Västervik kvitterade till 1–1 genom Petter Sjöcrona i andra perioden.

Efter 15.08 gjorde Tyringe 1–2 genom Sebastian Kjellen. Även i tredje perioden var Tyringe starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Teodor Forssander och Gustaf Berling och avgjorde matchen.

För Västervik gör resultatet att laget nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Tyringe är på tionde plats.

Lagen möts på nytt i Tyrs Hov Sportcentra den 9 januari.

I nästa match möter Västervik Karlskrona borta och Tyringe möter Mörrum hemma. Båda matcherna spelas onsdag 15 oktober 19.00.

Västervik–Tyringe 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (19.37) Arvid Kruukka (Oskar Tängerby).

Andra perioden: 1–1 (33.26) Petter Sjöcrona (Elias Dervall-Svensson, Axel Josefsson), 1–2 (35.08) Sebastian Kjellen (Fabian Ledin, Ludwig Laband).

Tredje perioden: 1–3 (42.03) Teodor Forssander (Arvid Kruukka), 1–4 (54.20) Gustaf Berling (Anton Macdonald, Sebastian Kjellen).

Nästa match:

Västervik: Karlskrona HK, borta, 15 oktober

Tyringe: Mörrum GoIS IK, hemma, 15 oktober