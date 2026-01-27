Tyringe vann – efter hattrick av Erik Fridvall

Tyringe segrade – 4–2 mot Lund

Erik Fridvall gjorde tre mål för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Erik Fridvall gjorde tre mål när Tyringe segrade hemma mot Lund i U20 Div 1 D syd vår herr. Till slut blev det 4–2 (0–1, 1–1, 3–0).

Alvin Ahlberg gjorde 1–0 till gästerna Lund efter 16.44 framspelad av Victor Andersson och Wilgot Alenius.

Efter 16.20 i andra perioden slog Erik Fridvall till framspelad av Jonatan Antonsson och kvitterade för Tyringe. Lund tog ledningen på nytt i slutsekunderna av perioden genom Victor Andersson på passning från Wilgot Alenius och Anton Björklund.

Tyringe gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

Tyringes Erik Fridvall gjorde tre mål.

Tyringe har två segrar och tre förluster och 18–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lund har tre vinster och två förluster och 23–16 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Tyringe nu ligger på tredje plats i tabellen. Lund är på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Lund Giants HC har tagit två segrar före den här matchen. Tyringe SoSS vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lagen möts igen i Tyrs Hov Sportcentra, lördag 31 januari 15.00.

Tyringe–Lund 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (16.44) Alvin Ahlberg (Victor Andersson, Wilgot Alenius).

Andra perioden: 1–1 (36.20) Erik Fridvall (Jonatan Antonsson), 1–2 (39.52) Victor Andersson (Wilgot Alenius, Anton Björklund).

Tredje perioden: 2–2 (42.12) Alvin Karlsson (Sam Jakobsson), 3–2 (50.19) Erik Fridvall (Jonatan Antonsson), 4–2 (50.53) Erik Fridvall (Oskar Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Lund: 3-0-2

Nästa match:

Tyringe: Lund Giants HC, hemma, 31 januari 15.00

Lund: Tyringe SoSS, borta, 31 januari 15.00