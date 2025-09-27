Tyringe utklassade Trelleborg – vann med 7–0

Tyringe vann med 7–0 mot Trelleborg

Milo Hansen Turesson avgjorde för Tyringe

Tyringe nu tredje, Trelleborg på sjätte plats

Tyringe övertygade när laget vann på hemmaplan mot Trelleborg i U20 division 1 E syd herr med hela 7–0 (1–0, 2–0, 4–0).

Lejonet nästa för Tyringe

Tyringe startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.45 slog Milo Hansen Turesson till på pass av Herman Hörgerud och Neo Nilsson. Tyringe startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Herman Hörgerud och Max Jakobsson. Tyringe fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Thurn, Jonatan Antonsson, Alvin Karlsson och Corneliuz Andersson.

Tyringes Corneliuz Andersson stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Tyringe nu ligger på tredje plats i tabellen och Trelleborg är på sjätte plats.

Tyringe tar sig an Lejonet i nästa match borta lördag 4 oktober 14.50. Trelleborg möter samma dag 14.00 Kristianstad hemma.

Tyringe–Trelleborg 7–0 (1–0, 2–0, 4–0)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (2.45) Milo Hansen Turesson (Herman Hörgerud, Neo Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (26.05) Herman Hörgerud (Sam Jakobsson), 3–0 (32.37) Max Jakobsson.

Tredje perioden: 4–0 (47.34) Oscar Thurn (Corneliuz Andersson, Jonatan Antonsson), 5–0 (47.41) Corneliuz Andersson (Sam Jakobsson), 6–0 (58.17) Jonatan Antonsson (Corneliuz Andersson), 7–0 (59.53) Alvin Karlsson (Dexter Dolk, Gustav Hjärner).

Nästa match:

Tyringe: IF Lejonet, borta, 4 oktober

Trelleborg: Kristianstads IK, hemma, 4 oktober