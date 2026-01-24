Tyringe förlänger segersviten mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringe vann med 11–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Sam Jakobsson avgjorde för Tyringe

Tionde raka förlusten för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är lite av ett drömmotstånd för Tyringe. På lördagen vann Tyringe på nytt – den här gången hemma i Tyrs Hov Sportcentra. Matchen i U20 Div 1 D syd vår herr slutade hela 11–1 (2–0, 6–1, 3–0). Det var Tyringes fjärde raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Lund nästa för Tyringe

Tyringe tog ledningen efter 11.15 genom Sam Jakobsson efter förarbete från Jonatan Antonsson och Ebbe Olsson. Efter 13.59 gjorde laget 2–0 på nytt genom Sam Jakobsson framspelad av Jonatan Antonsson.

Tyringe hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 4.42 genom Corneliuz Andersson och gick upp till 4–0 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

Innan perioden var över hade Tyringe ryckt åt sig ledningen med 8–1.

Tyringe fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Jonatan Antonsson, Corneliuz Andersson och Max Jakobsson.

Tyringes Erik Fridvall stod för två mål och ett assist, Jonatan Antonsson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Milo Hansen Turesson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Tyringes nya tabellposition är fjärde plats medan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är på sjätte och sista plats.

Det här var fjärde mötet mellan Tyringe och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tyringe SoSS vunnit.

Tyringe tar sig an Lund i nästa match hemma tisdag 27 januari 19.30. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter Trelleborg hemma lördag 31 januari 11.10.

Tyringe–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 11–1 (2–0, 6–1, 3–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (11.15) Sam Jakobsson (Jonatan Antonsson, Ebbe Olsson), 2–0 (13.59) Sam Jakobsson (Jonatan Antonsson).

Andra perioden: 3–0 (24.42) Corneliuz Andersson (Oscar Thurn, Erik Fridvall), 4–0 (27.56) Milo Hansen Turesson (Max Jakobsson), 4–1 (33.44) Ludvig Påhlsson (Pontus Hildingsson, Mattias Eliasson), 5–1 (34.12) Wilon Norén (Neo Nilsson), 6–1 (36.04) Milo Hansen Turesson (Linus Gyllenborg, Gustav Hjärner), 7–1 (37.34) Erik Fridvall (Neo Nilsson), 8–1 (38.57) Erik Fridvall (Oscar Thurn, Milo Hansen Turesson).

Tredje perioden: 9–1 (44.00) Jonatan Antonsson (Malte Söderberg), 10–1 (53.27) Corneliuz Andersson (Alvin Karlsson, Ebbe Olsson), 11–1 (58.41) Max Jakobsson (Linus Gyllenborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

Tyringe: Lund Giants HC, hemma, 27 januari 19.30

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Trelleborgs IF, hemma, 31 januari 11.10