Tyringe bröt tunga sviten mot Grums

Tyringe vann med 5–2 mot Grums

Elias Kumlin med två mål för Tyringe

Algot Blomdahl- Arnoldsson avgjorde för Tyringe

Det blev tio raka förluster i hockeyettan södra för Tyringe. Men på lördagen hemma mot Grums kom trendbrottet. Matchen i Tyrs Hov Sportcentra slutade 5–2 (2–0, 2–1, 1–1).

Grums tränare Johan Erkgärds tyckte till om matchen:

– Insatsen var ej godkänd.

Elias Kumlin gav Tyringe ledningen efter 10.47 framspelad av Oskar Tängerby och Teodor Forssander.

Laget gjorde 2–0 när Elias Kumlin återigen fick träff efter förarbete av Gustaf Berling och Arvid Kruukka efter 14.44.

Grums reducerade dock till 2–1 genom Alexander Henningsson tidigt i andra perioden av perioden.

Tyringe gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Algot Blomdahl- Arnoldsson och Sebastian Kjellen.

10.11 in i tredje perioden nätade Grums Linus Högström Nordhammer framspelad av Melker Malmer och Elliot Ståhlberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Grums.

16.33 in i perioden fick Ludwig Laband utdelning på pass av Elias Kumlin och Teodor Forssander och ökade ledningen.

Tyringes Elias Kumlin stod för två mål och ett assist.

Tyringes nya tabellposition är 17:e plats medan Grums är på 20:e och sista plats. Så sent som den 6 november låg Tyringe på 13:e plats i tabellen.

Den 3 januari möts lagen återigen, då i Billerudhallen.

I nästa omgång har Tyringe Järfälla hemma i Tyrs Hov Sportcentra, lördag 13 december 16.00. Grums spelar borta mot Tingsryd söndag 7 december 16.00.

Tyringe–Grums 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (10.47) Elias Kumlin (Oskar Tängerby, Teodor Forssander), 2–0 (14.44) Elias Kumlin (Gustaf Berling, Arvid Kruukka).

Andra perioden: 2–1 (20.12) Alexander Henningsson (Sigge Grunditz, Jonathan Backlund), 3–1 (25.40) Algot Blomdahl- Arnoldsson (Arvid Kruukka, Isak Ivehed), 4–1 (38.07) Sebastian Kjellen (Gustaf Berling, Fabian Ledin).

Tredje perioden: 4–2 (50.11) Linus Högström Nordhammer (Melker Malmer, Elliot Ståhlberg), 5–2 (56.33) Ludwig Laband (Elias Kumlin, Teodor Forssander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 1-1-3

Grums: 1-1-3

Nästa match:

Tyringe: Järfälla HC, hemma, 13 december

Grums: Tingsryds AIF, borta, 7 december