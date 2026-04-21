4–2-seger – Dallas kvitterade serien

Dallas vann hemma med 4–2 (1–1, 1–0, 2–1) mot Minnesota i Stanley Cup, åttondelsfinal herr. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Wyatt Johnston gjorde 1–0 till Dallas efter 8.58 efter pass från Nils Lundkvist och Oskar Bäck. Minnesota kvitterade när Brock Faber hittade rätt framspelad av Quinn Hughes och Kirill Kaprizov efter 11.33.

Efter 4.02 i andra perioden nätade Matt Duchene framspelad av Mikko Rantanen och Miro Heiskanen och gav Dallas ledningen.

Dallas gjorde 3–1 genom Jason Robertson på pass av Nils Lundkvist och Matt Duchene efter 7.09 i tredje perioden.

Minnesota reducerade dock till 3–2 genom Brock Faber efter 9.45 av perioden.

Dallas kunde dock avgöra till 4–2 med 50 sekunder kvar av matchen genom Wyatt Johnston.

Lagen möts igen på torsdag 03.30 i Grand Casino Arena.

Dallas–Minnesota 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Stanley Cup, åttondelsfinal herr, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (8.58) Wyatt Johnston (Nils Lundkvist, Oskar Bäck), 1–1 (11.33) Brock Faber (Quinn Hughes, Kirill Kaprizov).

Andra perioden: 2–1 (24.02) Matt Duchene (Mikko Rantanen, Miro Heiskanen).

Tredje perioden: 3–1 (47.09) Jason Robertson (Nils Lundkvist, Matt Duchene), 3–2 (49.45) Brock Faber (Joel Eriksson Ek, Quinn Hughes), 4–2 (59.10) Wyatt Johnston.

Ställning i serien: Dallas–Minnesota 1–1

