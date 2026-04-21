Bra start för Edmonton mot Anaheim Ducks

Edmonton-seger med 4–3 mot Anaheim Ducks

Edmonton har tagit ett grepp mot Anaheim Ducks i Stanley Cup, åttondelsfinal herr, efter seger på hemmaplan med 4–3 (2–0, 0–3, 2–0). Edmonton.

Kasperi Kapanen stod för Edmontons avgörande mål 18.06 in i tredje perioden.

Edmonton–Anaheim Ducks – mål för mål

Jason Dickinson gjorde 1–0 till Edmonton efter 17 minuters spel assisterad av Jake Walman och Ty Emberson. 2–0 kom efter 18.21 när Kasperi Kapanen fick träff efter förarbete av Leon Draisaitl och Vasilij Podkolzin.

Anaheim Ducks vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden. Anaheim Ducks mål gjordes av Troy Terry 2 och Leo Carlsson.

11.30 in i tredje perioden satte Jason Dickinson pucken på nytt på pass av Mattias Ekholm och Jake Walman och kvitterade. Laget avgjorde matchen med 1.54 kvar att spela återigen genom Kasperi Kapanen på pass av Vasilij Podkolzin och Leon Draisaitl.

Troy Terry gjorde två mål för Anaheim Ducks och spelade fram till ett mål.

Lagen möts igen på torsdag 04.00 i Rogers Place.

Edmonton–Anaheim Ducks 4–3 (2–0, 0–3, 2–0)

Stanley Cup, åttondelsfinal herr, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (17.21) Jason Dickinson (Jake Walman, Ty Emberson), 2–0 (18.21) Kasperi Kapanen (Leon Draisaitl, Vasilij Podkolzin).

Andra perioden: 2–1 (20.19) Troy Terry (Leo Carlsson, Jackson LaCombe), 2–2 (24.38) Leo Carlsson (Troy Terry, Chris Kreider), 2–3 (34.29) Troy Terry (John Carlson, Mikael Granlund).

Tredje perioden: 3–3 (51.30) Jason Dickinson (Mattias Ekholm, Jake Walman), 4–3 (58.06) Kasperi Kapanen (Vasilij Podkolzin, Leon Draisaitl).

Ställning i serien: Edmonton–Anaheim Ducks 1–0

Nästa match:

23 april, 04.00, Edmonton–Anaheim Ducks, i Rogers Place