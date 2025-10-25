Tyringe besegrade Lund med 8–4

Tyringe-seger med 8–4 mot Lund

Oscar Thurn matchvinnare för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Tyringe vann hemma mot Lund i U20 division 1 E syd herr. Matchen på lördagen slutade 8–4 (1–0, 3–2, 4–2).

Tyringe–Lund – mål för mål

Albin Kleborg gjorde 1–0 till Tyringe efter 11.43 framspelad av Jonatan Antonsson och Hugo Kroon. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Tyringe vann också tredje perioden 4–2 och ställningen efter tre perioder var 8–4.

Wilgot Alenius gjorde fyra mål för Lund. Albin Kleborg och Jonatan Antonsson gjorde två mål och två assist var för Tyringe.

Lagens första möte för säsongen vann Lund Giants HC med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match, tisdag 28 oktober möter Tyringe KRIF Hockey J20 borta i Soft Center Arena 19.00 medan Lund spelar hemma mot Lejonet 19.20.

Tyringe–Lund 8–4 (1–0, 3–2, 4–2)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (11.43) Albin Kleborg (Jonatan Antonsson, Hugo Kroon).

Andra perioden: 1–1 (24.08) Wilgot Alenius (Victor Andersson), 2–1 (29.05) Jonatan Antonsson (Hugo Kroon, Albin Kleborg), 2–2 (31.29) Wilgot Alenius (Alvin Grant, Leo Fyrhag), 3–2 (35.06) Ebbe Olsson (Corneliuz Andersson, Sam Jakobsson), 4–2 (35.38) Albin Kleborg.

Tredje perioden: 4–3 (48.54) Wilgot Alenius (Erik Mårtensson, Anton Olsson), 5–3 (52.15) Oscar Thurn (Hugo Kroon, Erik Fridvall), 5–4 (55.53) Wilgot Alenius (Alvin Grant, Anton Olsson), 6–4 (56.37) Ebbe Olsson (Sam Jakobsson, Corneliuz Andersson), 7–4 (56.44) Erik Fridvall (Jonatan Antonsson, Albin Kleborg), 8–4 (57.02) Jonatan Antonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Lund: 3-0-2

Nästa match:

Tyringe: KRIF Hockey, borta, 28 oktober

Lund: IF Lejonet, hemma, 28 oktober