Tyringe besegrade Kristianstad med 5–2

Seger för Tyringe med 5–2 mot Kristianstad

Albin Kleborg avgjorde för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Tyringe vann mötet med Kristianstad hemma med 5–2 (3–1, 0–1, 2–0) på lördagen i U20 division 1 E syd herr.

Mörrums GoIS U20 nästa för Tyringe

Tyringe tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.25 genom Corneliuz Andersson och gick upp till 2–0. Kristianstad kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tyringe dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 4.15 i andra perioden nätade Ebbe Magnusson Persson på pass av Amadeus Sivius och reducerade åt Kristianstad. Tredje perioden var länge mållös. Tyringe gick från 3–2 till 5–2 genom två mål av Hugo Kroon på 2.39 i slutet av perioden och avgjorde matchen.

Albin Kleborg gjorde två mål för Tyringe och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast vann Kristianstads IK med 6–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 18 november. Då möter Tyringe Mörrums GoIS U20 i Jössarinken 19.40. Kristianstad tar sig an Lund hemma 19.30.

Tyringe–Kristianstad 5–2 (3–1, 0–1, 2–0)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (3.25) Corneliuz Andersson, 2–0 (3.52) Albin Kleborg (Jonatan Antonsson), 2–1 (6.12) Neo Sjöstedt (Sam Flügel, Edvinas Ivickas), 3–1 (16.10) Albin Kleborg (Jonatan Antonsson, Oscar Thurn).

Andra perioden: 3–2 (24.15) Ebbe Magnusson Persson (Amadeus Sivius).

Tredje perioden: 4–2 (56.13) Hugo Kroon (Albin Kleborg), 5–2 (58.52) Hugo Kroon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Kristianstad: 3-0-2

Nästa match:

Tyringe: Mörrums GoIS IK, borta, 18 november

Kristianstad: Lund Giants HC, hemma, 18 november