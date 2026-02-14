Tyresö Hanviken J20:s fina svit mot IK Göta fortsätter

Tyresö Hanviken J20 vann med 9–2 mot IK Göta

Edvin Hurtig matchvinnare för Tyresö Hanviken J20

Andra raka segern för Tyresö Hanviken J20

Tre raka segrar hade Tyresö Hanviken J20 mot just IK Göta i U20 region öst fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Tyresö Hanviken J20 på nytt – den här gången med hela 9–2 (4–0, 2–0, 3–2) hemma i Tyresö Ishall.

Tyresö Hanviken J20–IK Göta – mål för mål

I första perioden var det Tyresö Hanviken J20 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Efter 5.27 i andra perioden nätade Mathias Frantz på pass av Linus Kjellgren och Leonard Magnusson och gjorde 5–0. Mathias Frantz gjorde dessutom 6–0 efter 10.21 framspelad av Leonard Magnusson och William Due-Boje.

Tyresö Hanviken J20 vann också tredje perioden 3–2 och matchen med hela 9–2.

William Due-Boje gjorde ett mål för Tyresö Hanviken J20 och två målgivande passningar.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

I nästa match, måndag 16 februari möter Tyresö Hanviken J20 Nyköping borta i Stora Hallen 19.45 medan IK Göta spelar hemma mot Almtuna 20.00.

Tyresö Hanviken J20–IK Göta 9–2 (4–0, 2–0, 3–2)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (5.56) Lukas Grzymek (Linus Kjellgren, Albin Englund), 2–0 (9.38) William Due-Boje (Liam Schenk), 3–0 (12.40) Edvin Hurtig (Tim Rillver), 4–0 (19.38) Aron Ahnlund (Tim Rillver, Max Klingström).

Andra perioden: 5–0 (25.27) Mathias Frantz (Linus Kjellgren, Leonard Magnusson), 6–0 (30.21) Mathias Frantz (Leonard Magnusson, William Due-Boje).

Tredje perioden: 6–1 (45.39) Oliver Svärd Sörman (German Khval, Viktor Bergnäs), 7–1 (47.43) Liam Enersen Tysk (Victor Ljusbol, Anton Skoogh), 8–1 (52.19) Liam Schenk (William Due-Boje, Vilmer Smedmark), 9–1 (53.01) Aron Ahnlund (Gustaf Bredin), 9–2 (56.28) Jakob Onval (Milo Anderson, Simon Åström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-0-2

IK Göta: 2-0-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Nyköpings HF Ungdom, borta, 16 februari 19.45

IK Göta: Almtuna IS, hemma, 16 februari 20.00