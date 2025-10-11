Tyresö Hanviken J20 vann med 4–1 mot Nyköping

Tyresö Hanviken J20 segrade – 4–1 mot Nyköping

Tyresö Hanviken J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tim Rillver avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Hemmalaget Tyresö Hanviken J20 segrade efter underläge i Tyresö Ishall mot Nyköping i U20 region öst herr. 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Tyresö Hanviken J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Tyresö Hanviken J20–Nyköping – mål för mål

Wille Laine gav gästande Nyköping ledningen efter sex minuter assisterad av Simon Valette och Otis Miller. Tim Rillver och Lukas Grzymek låg sen bakom vändningen till 2–1 för Tyresö Hanviken J20. Även i tredje perioden var Tyresö Hanviken J20 starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Leonard Magnusson och Gustaf Bredin och avgjorde matchen.

Den 15 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stora Hallen.

Måndag 13 oktober spelar Tyresö Hanviken J20 borta mot Vallentuna 19.40 och Nyköping mot IK Göta hemma 19.45 i Stora Hallen.

Tyresö Hanviken J20–Nyköping 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (6.12) Wille Laine (Simon Valette, Otis Miller).

Andra perioden: 1–1 (22.52) Lukas Grzymek (Tim Rillver), 2–1 (34.25) Tim Rillver (Mathias Frantz, Lukas Grzymek).

Tredje perioden: 3–1 (40.22) Leonard Magnusson (William Due-Boje, Gustaf Bredin), 4–1 (54.38) Gustaf Bredin (Leonard Magnusson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 4-0-1

Nyköping: 2-1-2

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Vallentuna Hockey, borta, 13 oktober

Nyköping: IK Göta, hemma, 13 oktober