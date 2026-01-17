Tyresö Hanviken J20 starkast – avgjorde i förlängningen mot Brinken

Seger för Tyresö Hanviken J20 med 4–3 efter förlängning

Tyresö Hanviken J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Liam Schenk tvåmålsskytt för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20:s väg till seger mot Brinken borta i U20 region öst fortsättning herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Aron Ahnlund stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Tyresö Hanviken J20.

Segern var Tyresö Hanviken J20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Liam Schenk med två mål för Tyresö Hanviken J20

Brinken tog ledningen efter 13.36 genom Hugo Friberg på passning från Karl Redtzer.

Tyresö Hanviken J20 kvitterade till 1–1 genom Liam Schenk i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 5.39 gjorde Brinken 2–1 genom Douglas Hedman.

Tyresö Hanviken J20 kvitterade till 2–2 genom Anton Skoogh med 2.40 kvar att spela av perioden.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.57 i tredje perioden på nytt genom Liam Schenk. 15.33 in i tredje perioden satte Hugo Glimskog pucken framspelad av Jonatan Sandberg och Liam Schmiedtke och kvitterade. Målet var Hugo Glimskogs femte i U20 region öst fortsättning herr.

Stor matchhjälte för Tyresö Hanviken J20 1.36 in i förlängningen blev Aron Ahnlund med det avgörande målet i förlängningen.

Det här betyder att Brinken ligger kvar på nionde plats i tabellen och Tyresö Hanviken J20 på tredje plats.

Den 21 februari möts lagen återigen, då i Tyresö Ishall.

Brinken tar sig an Almtuna i nästa match hemma lördag 24 januari 17.40. Tyresö Hanviken J20 möter samma dag 09.30 Huddinge hemma.

Brinken–Tyresö Hanviken J20 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (13.36) Hugo Friberg (Karl Redtzer).

Andra perioden: 1–1 (24.50) Liam Schenk (William Due-Boje), 2–1 (25.39) Douglas Hedman, 2–2 (37.20) Anton Skoogh (Albin Englund, Gustaf Bredin).

Tredje perioden: 2–3 (42.57) Liam Schenk, 3–3 (55.33) Hugo Glimskog (Jonatan Sandberg, Liam Schmiedtke).

Förlängning: 3–4 (61.36) Aron Ahnlund (Albin Englund, Kevin Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 0-2-3

Tyresö Hanviken J20: 4-1-0

Nästa match:

Brinken: Almtuna IS, hemma, 24 januari 17.40

Tyresö Hanviken J20: Huddinge IK, hemma, 24 januari 09.30