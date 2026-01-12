Tyresö Hanviken J20 segrade mot Nyköping i U20 region öst fortsättning herr

Tyresö Hanviken J20 vann med 8–6 mot Nyköping

Tyresö Hanviken J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Mathias Frantz med tre mål för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 segrade mot Nyköping på hemmaplan i Tyresö Ishall i U20 region öst fortsättning herr. 8–6 (4–2, 2–2, 2–2) slutade matchen på måndagen.

Segern var Tyresö Hanviken J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Liam Schenk gjorde avgörande målet

Tyresö Hanviken J20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.32 genom Mathias Frantz och gick upp till 2–0. Nyköping kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade Tyresö Hanviken J20 dock ryckt åt sig ledningen med 4–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Tredje perioden slutade 2–2 och Tyresö Hanviken J20 vann matchen med 8–6.

Nyköpings Luiz Liljeblad hade fyra assists, Isak Kolsbo stod för tre poäng, varav två mål och Helmer Dalin gjorde två mål och ett assist. Mathias Frantz gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål för Tyresö Hanviken J20 och Albin Carlsson gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Lördag 17 januari möter Tyresö Hanviken J20 Brinken borta 17.40 och Nyköping möter Sollentuna hemma 16.30.

Tyresö Hanviken J20–Nyköping 8–6 (4–2, 2–2, 2–2)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (9.32) Mathias Frantz (Gustaf Bredin, Albin Carlsson), 2–0 (12.28) Mathias Frantz (Aron Ahnlund), 2–1 (12.48) Jonathan Özdemir (Helmer Dalin, Kevin Arnström), 2–2 (16.10) Helmer Dalin (Luiz Liljeblad, Noah Kolsbo), 3–2 (19.26) Mathias Frantz (Leonard Magnusson, William Due-Boje), 4–2 (19.39) Edvin Hurtig (Frank Karlunden, Kevin Eklund).

Andra perioden: 5–2 (24.14) Leonard Magnusson (Gustaf Bredin, Albin Carlsson), 5–3 (26.36) Isak Kolsbo (Luiz Liljeblad, Noah Kolsbo), 6–3 (31.40) Tim Rillver (Edvin Hurtig, Albin Englund), 6–4 (39.58) Isak Kolsbo (Luiz Liljeblad).

Tredje perioden: 6–5 (41.09) Jonathan Özdemir (Elliot Olofsson, Albin Andersson), 6–6 (42.22) Helmer Dalin (Isak Kolsbo, Luiz Liljeblad), 7–6 (48.20) Liam Schenk (Mathias Frantz), 8–6 (56.38) Albin Carlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 4-1-0

Nyköping: 1-2-2

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Brinkens IF, borta, 17 januari 17.40

Nyköping: Sollentuna HC, hemma, 17 januari 16.30