Nollade – Victor Eklund illa ute i slutspelet

Marcus Högberg storspelade och Victor Eklund vaskade fram målchanser. Men Bridgeport Islanders förlorade ändå nattens första slutspelsmöte mot Hershey Bears med 0–2. Nu är man en förlust från att bli utslaget ur AHL:s Calder Cup-slutspel.

Victor Eklund.

I natt startade AHL-slutspelet Calder Cup.

I den första slutspelsmatchen ställdes Marcus Högberg och Victor Eklunds Bridgeport Islanders mot Washington Capitals farmarlag Hershey Bears där Alex Suzdalev är den enda svensken. Det blev förlust med 0–2 i play in-mötet vilket innebär att Islanders är en förlust från att gå på sommarlov.

Precis som i Sverige spelar man play-in-serierna i bästa av tre matcher. Efter nattens nederlag på hemmais behöver Bridgeport två raka segrar för att ta sig vidare. Match två spelas i Hershey natten mot fredag.

Marcus Högberg, som ryktas vara på väg tillbaka till Linköping nästa säsong, släppte bara in ett mål på 22 skott och utsågs till matchens tredje stjärna. Han överglänstes dock av gästernas Clay Stevenson som motade samtliga 18 skott.

Victor Eklund NHL-debuterade för New York Islanders

Högberg, 31, gjorde 31 matcher för Bridgeport under grundserien och hade en räddningsprocent på 89,0. Han gjorde även ett inhopp för Islanders under säsongen.

Victor Eklund, 19, hade två av skotten och lämnade matchen som –1. Detta efter en grundserie där han svarade för tio poäng (3+7) på nio matcher efter att ha anslutit från Djurgården när deras säsong tog slut. Han fick även NHL-debutera för New York Islanders i den avslutande grundseriematchen mot Carolina Hurricanes och noterades då för en assist.

Alex Suzdalev svarade för 24 poäng (10+14) på 41 matcher för Hershey under AHL:s grundserie under sin andra säsong i Washingtons organisation. Under det första året spelade 22-åringen nästan uteslutande med South Carolina Stingrays i ECHL.