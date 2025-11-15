Tyresö Hanviken J20 avgjorde i förlängningen mot Nyköping

Tyresö Hanviken J20 segrade – 4–3 efter förlängning

Gustaf Bredin avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Tredje raka segern för Tyresö Hanviken J20

Matchen i U20 region öst herr mellan hemmalaget Nyköping och gästande Tyresö Hanviken J20 var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Gustaf Bredin, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Vallentuna nästa för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. Nyköping reducerade och kvitterade till 2–2 genom Helmer Dalin och Jonathan Özdemir i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 7.29 gjorde Tyresö Hanviken J20 2–3 genom Liam Schenk.

Nyköping gjorde 3–3 genom Hugo Johansson med 1.44 kvar att spela av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Matchvinnare för bortalaget Tyresö Hanviken J20 blev Gustaf Bredin som 2.21 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Nyköpings fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tyresö Hanviken J20:s tredje uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Tyresö Hanviken Hockey med 4–1.

Nyköping tar sig an IK Göta i nästa match borta måndag 17 november 20.00. Tyresö Hanviken J20 möter samma dag 19.40 Vallentuna hemma.

Nyköping–Tyresö Hanviken J20 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (3.08) Millian Virkkunen, 0–2 (5.26) William Due-Boje (Anton Skoogh, Kevin Eklund).

Andra perioden: 1–2 (22.04) Helmer Dalin, 2–2 (23.46) Jonathan Özdemir (Elliot Olofsson, Luiz Liljeblad), 2–3 (27.29) Liam Schenk (Jonathan Thyselius, Liam Norman), 3–3 (38.16) Hugo Johansson (Carl Fredriksson).

Förlängning: 3–4 (62.21) Gustaf Bredin (Lukas Grzymek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-2-1

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Nästa match:

Nyköping: IK Göta, borta, 17 november

Tyresö Hanviken J20: Vallentuna Hockey, hemma, 17 november