Tyresö Hanviken Hockey vann efter förlängning mot Värmdö

Tyresö Hanviken Hockey segrade – 6–5 efter förlängning

Jonatan Tapper tvåmålsskytt för Tyresö Hanviken Hockey

Steven Baremo avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Matchen mellan hemmalaget Värmdö och gästande Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättning vår var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 6–5 (2–2, 3–3, 0–0, 1–0). Steven Baremo spelade en avgörande roll för Tyresö Hanviken Hockey med det vinnande målet i förlängningen.

Tyresö Hanviken Hockey har startat med två raka segrar, efter 2–0 mot Nacka i premiären.

Tyresö Hanviken Hockeys Jonatan Tapper tvåmålsskytt

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Värmdö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Lucas Asplund och Sverre Eklinder.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 5–5 efter två perioders spel.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Tyresö Hanviken Hockey blev Steven Baremo som 3.05 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Den 12 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyresö Ishall.

Lördag 10 januari 19.10 spelar Värmdö borta mot Viggbyholm. Tyresö Hanviken Hockey möter Flemingsberg borta i Visättra Ishall söndag 11 januari 17.10.

Värmdö–Tyresö Hanviken Hockey 5–6 (2–2, 3–3, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (7.40) Jonatan Tapper, 0–2 (8.55) Emil Perving (Victor Ljusbol, Steven Baremo), 1–2 (11.48) Lucas Asplund (Edvin Boström), 2–2 (18.14) Sverre Eklinder (Nathan Edfeldt, Charlie Ebberyd).

Andra perioden: 2–3 (21.11) Jonathan Thyselius (Ludvig Sääf, Neo Reimdal), 3–3 (21.35) Charlie Ebberyd (David Svedlund, Victor Svedlund), 4–3 (21.40) Victor Svedlund (Alexander Nevala Karlman), 4–4 (29.54) Jonatan Tapper (Lucas Sundvisson, Neo Reimdal), 5–4 (30.28) Lucas Asplund (Edvin Boström, David Svedlund), 5–5 (37.17) Millian Virkkunen (Lucas Sundvisson).

Förlängning: 5–6 (63.05) Steven Baremo (Vilmer Smedmark, Victor Ljusbol).

Nästa match:

Värmdö: Viggbyholms IK, borta, 10 januari 19.10

Tyresö Hanviken Hockey: Flemingsbergs IK, borta, 11 januari 17.10