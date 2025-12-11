Tyresö Hanviken Hockey stod för imponerande vändning

Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 2–1 mot Nacka

Victor Ljusbol matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Andra raka segern för Tyresö Hanviken Hockey

Bortalaget Nacka hade greppet inför tredje perioden och ledde med 1–0 i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Men Tyresö Hanviken Hockey vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Tyresö Hanviken Hockey–Nacka – mål för mål

Första perioden blev mållös.

18.50 in i andra perioden gjorde Nacka 1–0 genom Erik Lanestrand efter förarbete från Hugo Mikaelsson och Bailey Bascones. Målet var Erik Lanestrands femte i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

5.22 in i tredje perioden fick Jonatan Tapper utdelning och kvitterade.

Efter 6.21 nätade Victor Ljusbol på pass av Lucas Sundvisson och Emil Ullman och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Resultaten i sista omgången innebär att Tyresö Hanviken Hockey slutar på tredje plats och Nacka på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tyresö Hanviken Hockey–Nacka 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 0–1 (38.50) Erik Lanestrand (Hugo Mikaelsson, Bailey Bascones).

Tredje perioden: 1–1 (45.22) Jonatan Tapper, 2–1 (46.21) Victor Ljusbol (Lucas Sundvisson, Emil Ullman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2

Nacka: 2-2-1