Tyresö Hanviken Hockey bröt tunga sviten mot Brinken

Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 3–1 mot Brinken

Max Andersson matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Tredje raka förlusten för Brinken

Det blev fem raka förluster i U18 regional öst herr för Tyresö Hanviken Hockey. Men på torsdagen hemma mot Brinken kom trendbrottet. Matchen i Tyresö Ishall slutade 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

Huddinge IK nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 19.23 in i andra perioden som Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen genom Vilmer Smedmark. Tyresö Hanviken Hockey gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Max Andersson och Emil Heidgren, vilket avgjorde matchen.

Daniel Grypishyn reducerade dock för Brinken med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Det här betyder att Tyresö Hanviken Hockey ligger på elfte plats i tabellen och Brinken är på tionde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Tyresö Hanviken Hockey Huddinge IK i Björkängshallen 11.40. Brinken tar sig an AIK borta 15.30.

Tyresö Hanviken Hockey–Brinken 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U18 regional öst herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (39.23) Vilmer Smedmark.

Tredje perioden: 2–0 (52.27) Max Andersson (Millian Virkkunen, Jonatan Tapper), 3–0 (55.00) Emil Heidgren, 3–1 (58.44) Daniel Grypishyn (William Arbin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 1-0-4

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Huddinge IK, borta, 12 oktober

Brinken: AIK, borta, 12 oktober