Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Wings HC Arlanda mot Väsby
Följ HockeySverige på
Google news
- Wings HC Arlanda-seger med 4–1 mot Väsby
- Eliott Zetterberg matchvinnare för Wings HC Arlanda
- Andra raka segern för Wings HC Arlanda
En jämn match mellan hemmalaget Wings HC Arlanda och gästande Väsby avgjordes först i tredje perioden, där Max Gustafsson gjorde 3–1 och Gustav Nilsson en minut senare gjorde 4–1. Wings HC Arlanda vann matchen i U20 Div 1 östra A herr med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).
Järfälla nästa för Wings HC Arlanda
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Väsby gjorde 0–1 genom Loui Paulsson efter 2.50 i andra perioden.
Wings HC Arlanda kvitterade till 1–1 genom Vilmer Asp efter 6.13 av perioden. I tredje perioden var det Wings HC Arlanda som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Eliott Zetterberg, Max Gustafsson och Gustav Nilsson.
Wings HC Arlandas Pål Södervall hade tre assists.
Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vilundaparkens Ishall A.
Måndag 20 oktober möter Wings HC Arlanda Järfälla borta 20.00 och Väsby möter SDE borta 20.05.
Wings HC Arlanda–Väsby 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)
U20 Div 1 östra A herr, Pinbackshallen
Andra perioden: 0–1 (22.50) Loui Paulsson (Milo Andersson), 1–1 (26.13) Vilmer Asp (Pål Södervall).
Tredje perioden: 2–1 (49.55) Eliott Zetterberg (Max Gustafsson, Pål Södervall), 3–1 (53.41) Max Gustafsson (Pål Södervall, Kevin Ponechal), 4–1 (54.38) Gustav Nilsson (Carlh Rosenqvist).
Nästa match:
Wings HC Arlanda: Järfälla HC, borta, 20 oktober
Väsby: SDE HF, borta, 20 oktober
Den här artikeln handlar om: