Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Wings HC Arlanda mot Väsby

Wings HC Arlanda-seger med 4–1 mot Väsby

Eliott Zetterberg matchvinnare för Wings HC Arlanda

Andra raka segern för Wings HC Arlanda

En jämn match mellan hemmalaget Wings HC Arlanda och gästande Väsby avgjordes först i tredje perioden, där Max Gustafsson gjorde 3–1 och Gustav Nilsson en minut senare gjorde 4–1. Wings HC Arlanda vann matchen i U20 Div 1 östra A herr med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Järfälla nästa för Wings HC Arlanda

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Väsby gjorde 0–1 genom Loui Paulsson efter 2.50 i andra perioden.

Wings HC Arlanda kvitterade till 1–1 genom Vilmer Asp efter 6.13 av perioden. I tredje perioden var det Wings HC Arlanda som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Eliott Zetterberg, Max Gustafsson och Gustav Nilsson.

Wings HC Arlandas Pål Södervall hade tre assists.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vilundaparkens Ishall A.

Måndag 20 oktober möter Wings HC Arlanda Järfälla borta 20.00 och Väsby möter SDE borta 20.05.

Wings HC Arlanda–Väsby 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

U20 Div 1 östra A herr, Pinbackshallen

Andra perioden: 0–1 (22.50) Loui Paulsson (Milo Andersson), 1–1 (26.13) Vilmer Asp (Pål Södervall).

Tredje perioden: 2–1 (49.55) Eliott Zetterberg (Max Gustafsson, Pål Södervall), 3–1 (53.41) Max Gustafsson (Pål Södervall, Kevin Ponechal), 4–1 (54.38) Gustav Nilsson (Carlh Rosenqvist).

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Järfälla HC, borta, 20 oktober

Väsby: SDE HF, borta, 20 oktober