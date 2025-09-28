Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Svedjeholmen/KB65 mot Ånge

Svedjeholmen/KB65 vann med 5–2 mot Ånge

Leonard Engvik matchvinnare för Svedjeholmen/KB65

Tredje raka segern för Svedjeholmen/KB65

En jämn match mellan hemmalaget Ånge och gästande Svedjeholmen/KB65 avgjordes först i tredje perioden, där Leonard Engvik gjorde 2–3 och Liam Bäckman drygt två minuter senare gjorde 2–4. Svedjeholmen/KB65 vann matchen i U18 division 1 norra B herr med 5–2 (2–2, 0–0, 3–0).

Ånge–Svedjeholmen/KB65 – mål för mål

Ånge tog ledningen i första perioden genom Nico Desenbekowitsch.

Därefter fixade Svedjeholmen/KB65:s Liam Thurdin och Elias Holter att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Ånge kvitterade till 2–2 genom Patrik Illy.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden var det Svedjeholmen/KB65 som dominerade och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Leonard Engvik, Liam Bäckman och Ali Al-Eidani.

Svedjeholmen/KB65:s Ali Al-Eidani stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Ånge nu ligger på fjärde plats i tabellen och Svedjeholmen/KB65 är på tredje plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i O-Rinken.

Måndag 29 september möter Ånge Sollefteå borta 19.30 och Svedjeholmen/KB65 möter ÖSK/Ö-vik J18 hemma 20.00.

Ånge–Svedjeholmen/KB65 2–5 (2–2, 0–0, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (6.54) Nico Desenbekowitsch (Walter Stoltz, Matej Vyhnicka), 1–1 (8.27) Elias Holter (Vilmer Kjellin, Ali Al-Eidani), 1–2 (8.39) Liam Thurdin (Leonard Engvik), 2–2 (11.28) Patrik Illy.

Tredje perioden: 2–3 (45.04) Leonard Engvik (Liam Thurdin, Max Nordenberg), 2–4 (47.26) Liam Bäckman (Ali Al-Eidani, Vilmer Kjellin), 2–5 (59.02) Ali Al-Eidani (Liam Bäckman).

Nästa match:

Ånge: Sollefteå HK, borta, 29 september

Svedjeholmen/KB65: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 29 september