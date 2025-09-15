Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Frölunda mot Malmö

Frölunda vann med 4–2 mot Malmö

Max Westergård avgjorde för Frölunda

Andra raka segern för Frölunda

En jämn match mellan hemmalaget Malmö och gästande Frölunda avgjordes först i tredje perioden, där Max Westergård gjorde 1–3 och Gian Meier 37 sekunder senare gjorde 1–4. Frölunda vann matchen i U20 nationell södra med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1).

Frölunda har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Rögle i premiären.

HV 71 nästa för Frölunda

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Frölunda gjorde 0–1 genom Melwin Last efter 10.34 i andra perioden.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Jakob Stjärna med 4.08 kvar att spela av perioden. Frölunda stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4.

Jakob Stjärna reducerade dock för Malmö med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Max Westergård gjorde ett mål för Frölunda och spelade fram till två mål.

I nästa match möter Malmö Rögle hemma på fredag 19 september 19.15. Frölunda möter HV 71 lördag 20 september 16.30 hemma.

Malmö–Frölunda 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Andra perioden: 0–1 (30.34) Melwin Last (Oskar Wahlberg, Bosse Meijer), 1–1 (35.52) Jakob Stjärna (Louis Jonerheim).

Tredje perioden: 1–2 (45.36) Axel Bröngel-Larsson (Max Westergård), 1–3 (58.15) Max Westergård, 1–4 (58.52) Gian Meier (Max Westergård, Bosse Meijer), 2–4 (59.21) Jakob Stjärna (Carl Bognäs).

Nästa match:

Malmö: Rögle, hemma, 19 september

Frölunda: HV 71, hemma, 20 september