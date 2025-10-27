Två snabba mål gav Nyköping tre poäng mot Enköping

Seger för Nyköping med 6–4 mot Enköping

Noah Kolsbo matchvinnare för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Matchen mellan hemmalaget Enköping och gästande Nyköping var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nyköping med två snabba mål – genom Noah Kolsbo till 4–5 (efter 19.47) och tio sekunder senare Albin Andersson till 4–6 och vann matchen i U20 region öst herr med 6–4 (2–1, 1–2, 3–1).

Enköping–Nyköping – mål för mål

Nyköping tog ledningen i början av första perioden genom Ossie Liljeblad.

Enköping kvitterade till 1–1 genom Ludvig Söderberg tidigt i matchen.

Efter 19.50 gjorde Nyköping 1–2 genom Noah Kolsbo. Nyköping utökade ledningen genom Ossie Liljeblad som gjorde sitt andra mål efter 5.01 i andra perioden.

Enköping reducerade och kvitterade till 3–3 genom Felix Gustafsson och Christoffer Siemerling. Nyköping tog ledningen redan efter efter 2.00 i tredje perioden genom Carl Fredriksson assisterad av Ossie Liljeblad.

Redan efter 3.37 i tredje perioden kvitterade Enköping genom Emil De Pourbaix framspelad av Christoffer Siemerling.

Nyköping tog ledningen med 13 sekunder kvar att spela på nytt genom Noah Kolsbo på pass av Victor Dahlberg och Luiz Liljeblad.

Albin Andersson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–6-mål med tre sekunder kvar att spela framspelad av Helmer Dalin och Hugo Johansson. 4–6-målet blev matchens sista.

Nyköpings Ossie Liljeblad stod för tre poäng, varav två mål och Helmer Dalin hade tre assists. Hugo Hedenfalk hade tre assists för Enköping.

Nyköping ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Enköping är på tionde och sista plats.

När lagen möttes senast vann Nyköpings HF Ungdom med 8–0.

Enköping tar sig an Nacka i nästa match borta lördag 1 november 13.00. Nyköping möter samma dag 13.30 Vallentuna hemma.

Enköping–Nyköping 4–6 (1–2, 2–1, 1–3)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (1.09) Ossie Liljeblad (Elliot Olofsson, Helmer Dalin), 1–1 (1.44) Ludvig Söderberg (Hugo Hedenfalk, Tomasz Marzec), 1–2 (19.50) Noah Kolsbo (Arvid Nilsson).

Andra perioden: 1–3 (25.01) Ossie Liljeblad (Helmer Dalin, Elliot Olofsson), 2–3 (27.18) Felix Gustafsson (Hugo Hedenfalk), 3–3 (33.33) Christoffer Siemerling (Hugo Hedenfalk, Tomasz Marzec).

Tredje perioden: 3–4 (42.00) Carl Fredriksson (Ossie Liljeblad), 4–4 (43.37) Emil De Pourbaix (Christoffer Siemerling), 4–5 (59.47) Noah Kolsbo (Victor Dahlberg, Luiz Liljeblad), 4–6 (59.57) Albin Andersson (Helmer Dalin, Hugo Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-1-4

Nyköping: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Nacka HK, borta, 1 november

Nyköping: Vallentuna Hockey, hemma, 1 november