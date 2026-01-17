Två snabba mål gav Njurunda tre poäng mot Brooklyn

Njurunda vann med 4–1 mot Brooklyn

Pontus Laestander med två mål för Njurunda

Max Nordlander avgjorde för Njurunda

Matchen mellan hemmalaget Njurunda och gästande Brooklyn var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Njurunda med två snabba mål – genom Fred Ingeson till 3–1 och en minut senare Pontus Laestander till 4–1 och vann matchen i U20 region norr fortsättning herr med 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Resultatet innebär att Brooklyn nu har fyra förluster i rad.

Pontus Laestander gav Njurunda ledningen efter 13 minuters spel efter förarbete av Nemo Norberg.

Efter 9.59 i andra perioden nätade Kevin Olsson på pass av Elias Hedström och Eddi Jatko och kvitterade för Brooklyn.

Njurunda spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Max Nordlander, Fred Ingeson och Pontus Laestander och avgjorde matchen.

Njurunda har två segrar och tre förluster och 12–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brooklyn har en vinst och fyra förluster och 11–19 i målskillnad.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Lulebohallen.

Njurunda tar sig an Kiruna i nästa match hemma söndag 18 januari 11.00. Brooklyn möter samma dag 13.00 Ånge borta.

Njurunda–Brooklyn 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (13.05) Pontus Laestander (Nemo Norberg).

Andra perioden: 1–1 (29.59) Kevin Olsson (Elias Hedström, Eddi Jatko).

Tredje perioden: 2–1 (43.18) Max Nordlander (William Häggkvist), 3–1 (58.11) Fred Ingeson, 4–1 (59.56) Pontus Laestander (Fred Ingeson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 2-0-3

Brooklyn: 1-0-4

Nästa match:

Njurunda: Kiruna IF, hemma, 18 januari 11.00

Brooklyn: Ånge IK, borta, 18 januari 13.00