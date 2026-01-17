Prenumerera

Två snabba mål gav Njurunda tre poäng mot Brooklyn

  • Njurunda vann med 4–1 mot Brooklyn

  • Pontus Laestander med två mål för Njurunda

  • Max Nordlander avgjorde för Njurunda

Matchen mellan hemmalaget Njurunda och gästande Brooklyn var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Njurunda med två snabba mål – genom Fred Ingeson till 3–1 och en minut senare Pontus Laestander till 4–1 och vann matchen i U20 region norr fortsättning herr med 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Resultatet innebär att Brooklyn nu har fyra förluster i rad.

Pontus Laestander med två mål för Njurunda

Pontus Laestander gav Njurunda ledningen efter 13 minuters spel efter förarbete av Nemo Norberg.

Efter 9.59 i andra perioden nätade Kevin Olsson på pass av Elias Hedström och Eddi Jatko och kvitterade för Brooklyn.

Njurunda spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Max Nordlander, Fred Ingeson och Pontus Laestander och avgjorde matchen.

Njurunda har två segrar och tre förluster och 12–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brooklyn har en vinst och fyra förluster och 11–19 i målskillnad.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Lulebohallen.

Njurunda tar sig an Kiruna i nästa match hemma söndag 18 januari 11.00. Brooklyn möter samma dag 13.00 Ånge borta.

Njurunda–Brooklyn 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (13.05) Pontus Laestander (Nemo Norberg).

Andra perioden: 1–1 (29.59) Kevin Olsson (Elias Hedström, Eddi Jatko).

Tredje perioden: 2–1 (43.18) Max Nordlander (William Häggkvist), 3–1 (58.11) Fred Ingeson, 4–1 (59.56) Pontus Laestander (Fred Ingeson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 2-0-3

Brooklyn: 1-0-4

Nästa match:

Njurunda: Kiruna IF, hemma, 18 januari 11.00

Brooklyn: Ånge IK, borta, 18 januari 13.00

