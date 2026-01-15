Två snabba mål gav Nacka tre poäng mot Sollentuna

Seger för Nacka med 5–3 mot Sollentuna

Nackas Vidar Bildsten tvåmålsskytt

Hugo Mikaelsson avgjorde för Nacka

Matchen mellan hemmalaget Nacka och gästande Sollentuna var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nacka med två snabba mål – genom Hugo Mikaelsson till 4–3 och en minut senare Vidar Bildsten till 5–3 och vann matchen i U18 regional öst fortsättning vår med 5–3 (1–1, 1–1, 3–1).

Vidar Bildsten gjorde två mål för Nacka

Erik Lanestrand gjorde 1–0 till Nacka efter bara 1.58 efter förarbete av William Kolm och Hugo Mikaelsson. Sollentuna kvitterade när Ondrej Charvat fick träff framspelad av Hugo Kramberg Hjertonsson och Nikolaj Alkas Alias efter 6.13.

Anton Aminoff gav Nacka ledningen tidigt i andra perioden efter pass från Love Martiniussen och Erik Lanestrand. Efter 9.01 i andra perioden nätade Vaclav Kysilka framspelad av Ondrej Charvat och Benjamin Östlund och kvitterade för Sollentuna.

Sollentuna gjorde 2–3 genom Viggo Bohlinder efter 6.15 i tredje perioden.

Nacka gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3. 4–3-målet kom med bara 1.42 kvar att spela genom Hugo Mikaelsson. Och med 40 sekunder kvar att spela kom också 5–3 genom Vidar Bildsten.

Erik Lanestrand gjorde ett mål för Nacka och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Sollentuna med 2–1.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Sollentuna HC har tagit två segrar före den här matchen. Nacka HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nacka tar sig an SDE i nästa match borta söndag 18 januari 13.25. Sollentuna möter samma dag 17.10 Värmdö hemma.

Nacka–Sollentuna 5–3 (1–1, 1–1, 3–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (1.58) Erik Lanestrand (William Kolm, Hugo Mikaelsson), 1–1 (6.13) Ondrej Charvat (Hugo Kramberg Hjertonsson, Nikolaj Alkas Alias).

Andra perioden: 2–1 (20.43) Anton Aminoff (Love Martiniussen, Erik Lanestrand), 2–2 (29.01) Vaclav Kysilka (Ondrej Charvat, Benjamin Östlund).

Tredje perioden: 2–3 (46.15) Viggo Bohlinder (Eskil Börjesson, Vaclav Kysilka), 3–3 (46.25) Vidar Bildsten, 4–3 (58.18) Hugo Mikaelsson (Erik Lanestrand, Love Martiniussen), 5–3 (59.20) Vidar Bildsten (William Kolm).

Nästa match:

Nacka: SDE HF, borta, 18 januari 13.25

Sollentuna: Värmdö HC, hemma, 18 januari 17.10